Diyadin’de Trafik Haftası Etkinliği Yapıldı

ANLAMLI ALAN GEZİSİ DÜZENLENDİ

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçe emniyet müdürlüğü trafik büro amirliği, minik öğrencilere yönelik anlamlı bir alan gezisi organize etti. Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin katıldığı bu etkinlikte, çocuklar trafik kurallarının önemi, güvenli yolculuk yapma ve yaya güvenliği konularında bilgilendirildi.

TRAFFİK KURALLARI ve EMNİYET KEMERİ

Etkinlik süresince öğrencilere trafik ışıklarının ve levhalarının anlamları detaylı bir şekilde açıklandı. Ayrıca emniyet kemeri kullanımının hayati önemi aktarıldı. Öğrenciler aynı zamanda trafik polislerinin günlük görevleri hakkında bilgilendirilerek, trafik denetiminde kullanılan ekipmanları yakından gördü.

POLİS ARAÇLARIYLA TANISMA FIRSATI

Gezi esnasında çocuklar, polis araçlarını görme fırsatı elde etti. Siren seslerini dinleyen ve trafik telsizleri üzerinden yapılan anonsları büyük bir merakla izleyen öğrenciler, bu deneyimi heyecanla karşıladı. Bu etkinlik, genç bireylerin trafik güvenliği konusundaki bilinçlenmelerine katkı sağladı.