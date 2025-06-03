Diyadin’deki Halk Okulunu İstiyor

KÖY HALKI DEPREM RİSKİ DOLAYISIYLA OKULUNU İSTİYOR

Diyadin ilçesindeki Boyalan köyünde yaşayan halk, depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle kapatılan okullarının geri açılması için yetkililere başvurdu. Alınan bilgilere göre, Boyalan köyündeki okul, geçen yıl depremler nedeniyle yıkılma riski olduğu için kapatıldı. Köy halkı, okulun tadilatının yapılarak yeniden eğitime açılmasını talep ediyor.

ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAKKI GÖZARDILMAMALI

Köy Muhtarı Orhan Çiftçi, “Geçen seneden beri bizim okulumuz kapalı. Bu nedenle çocuklarımız mağdur durumda. Özellikle anaokulunun açılması, çocukların temel eğitim alması açısından çok önemli. Talebimizi yetkililere ilettik. Umuyorum ki gelecek yıl okulumuz tekrar açılır. Devletimize, vatanımıza katkı sağlamak adına çocuklarımızın eğitim hakkı geri verilsin istiyoruz” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER OKULUN YENİDEN AÇILMASINI İSTİYOR

Eğitimlerine başka okullarda devam eden köydeki öğrenciler de okulun yeniden açılmasını arzuluyor. Bir minik öğrenci, “Okulumuz açılsın. Tüm arkadaşlarımızla okula gitmek istiyoruz. Onları da çok özledik. Keşke bizim okulumuz yeniden açılsa. Eğer açılırsa çok mutlu oluruz, hep birlikte eğleniriz” diyerek okul özlemini ifade etti.