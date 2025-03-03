Diyadin İlçesinde Aç Kalan Tilki Görüldü

DİYADİN’DE TİLKİ TESPİTİ

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde aç kalan bir tilki yiyecek bulmak amacıyla ilçe merkezine indi. Besin ihtiyaçlarını karşılamak için yiyecek arayışına çıkan bu tilki, bölgedeki doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle ünlü kaplıcaların bulunduğu alana kadar geldi.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER

Halk arasında “Saklı Köy” olarak bilinen ve ziyaretçilerine huzur veren bu kaplıcaların işletmecisi olan Ömer Özden, ilginç karşılaşmayı değerlendirmek için cep telefonuyla tilkinin o anki davranışlarını kayda aldı. Kaydedilen görüntüler kısa sürede ilgiyle yayılırken, yetersiz besin bulabilen tilkinin doğal yaşam alanından ayrılıp insanların yaşadığı bölgelere gelmesi birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Bu durum, vahşi yaşam ile insan yaşamı arasındaki sınırların ne kadar yakın olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

VAHŞİ YAŞAM VE İNSAN

Bu olay, insanların yaşam alanlarının genişlemesiyle birlikte vahşi hayvanların da besin bulmak için yerleşim bölgelerine yaklaşma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Doğal yaşam alanlarının daralması ve insan etkileşiminin artması, bu tür ilginç karşılaşmalara zemin hazırlıyor. Özellikle kaplıcalar gibi doğal güzelliklerin bulunduğu yerlerde, insanların ve vahşi yaşamın bir araya gelmesi, doğanın dengesinin ne kadar hassas olduğunu da bir kez daha hatırlatıyor.