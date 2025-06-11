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Diyadin Kaplıcaları, Şifa Arayanların Tercihi

DİYADİN KAPLICALARI BAYRAM SONRASI ZİYARETÇİ AKINIYA UĞRUYOR

Diyadin kaplıcaları, şifalı suyuyla Kurban Bayramı sonrası yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Diyadin ilçesinde yer alan jeotermal kaynaklar etrafında kurulu kaplıca tesisleri, sağlık arayan vatandaşların yanı sıra bölgedeki tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmek isteyen turistlerin de ilgi odağı oluyor. Yaz mevsimine yaklaşırken, termal su kaynakları hem bireysel dinlenmeye ihtiyaç duyanları hem de sağlık amacıyla gelen misafirleri ağırlamaya devam ediyor. Bayram dönemindeki kalabalıklara rağmen bölgedeki canlılık sürüyor.

KAPLICALAR ŞİFA KAYNAĞI OLARAK TERCİH EDİLİYOR

Kaplıcaları ziyaret eden Mehmet Emin Demir, Diyadin’in termal sularının beden ve ruh sağlığına faydalı olduğunu ifade ederek, “Diyadin kaplıcalarına geldik, gerçekten çok güzel ve şifa dolu bir yer. Ne zaman kendimi yorgun hissetsem buraya geliyorum. Vücudu dinlendiriyor, insan kendini adeta tazelenmiş gibi hissediyor. Romatizma başta olmak üzere, kireçlenme ve bel fıtığı gibi rahatsızlıklara da oldukça iyi geliyor. Herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum” dedi.

Kaplıcalar, sadece sıcak su ile şifa arayanlar için değil, aynı zamanda doğayla baş başa kalmak ve şehirden uzaklaşmak isteyenler için de bir tercih sebebi oluyor. Sessizliği, temiz havası ve çevresindeki doğal güzellikleri ile Diyadin, yaz aylarında huzurlu bir kaçış noktası sunuyor.

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