Diyadin Kaymakamı Bayramda Vatandaşlarla Buluştu

VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞTI

Ağrı’nın Diyadin ilçesinin Kaymakamı Mustafa Karali, Ramazan Bayramı’nın coşkusunu vatandaşlarla paylaştı. Bayram namazının ardından, Diyadin Merkez Camii’nde sabah namazını eda eden Kaymakam, namaz sonrası cemaatle bir araya geldi.

SOHBETLER YAPTI

Namazdan sonra vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Kaymakam Karali, bayramın getirdiği bereketin ve hayırların ülkeye, millete ve tüm İslam alemine ulaşmasını diledi. Kaymakam, yapılan sohbetlerde bayramın anlamının önemine vurgu yaptı.