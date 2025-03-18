Diyadin Kaymakamı Karali Şehit Aileleriyle Buluştu

DİYADİN KAYMAKAMI ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE İFTARDA BULUŞTU

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Kaymakam Mustafa Karali, eşi Elif Karali ile birlikte şehit aileleri ve gazilerle düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte, Kaymakam Karali şehit yakınları ve gazilere olan saygısını bir kez daha ortaya koydu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Cafe Diyadin’de yapılan yemekte Kaymakam Karali, “Vatanı için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” diyerek duygularını paylaştı. Ayrıca kahraman gazilere de şükranlarını iletti.

İftar sonrası şehit yakınları ve gazilere çeşitli hediyeler sunan Kaymakam Karali, programa katılan kurum amirleri ve misafirlerle de yemeğe eşlik etti. Bu tür etkinlikler, toplumsal birliğin güçlenmesine katkı sağlıyor.