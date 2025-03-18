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Diyadin Kaymakamı, Şehitler ve Gazilerle Buluştu

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE İFTAR

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Kaymakam Mustafa Karali, şehit aileleri ve gazilerle düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Karali, eşi Elif Karali ile birlikte 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen iftar yemeğine katılım sağladı.

ŞEHİTLERE RAHMET, GAZİLERE ŞÜKRAN

Yemek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Cafe Diyadin’de yapıldı. Kaymakam Mustafa Karali, vatanı için hayatlarını feda eden tüm aziz şehitleri rahmetle anarak, gazilere de şükranlarını sundu. İftar programında yer alan kurum amirleri ve misafirlere yemek sırasında eşlik eden Kaymakam Karali, etkinlik sonunda şehit yakınları ve gazilere çeşitli hediyeler takdim etti.

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