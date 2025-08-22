Diyanet Başkanı Ali Erbaş, hutbe verdi

AĞUSTOS AYININ ANLAMININ VURGUSU

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Eyüpsultan Camisi’nde yaptığı hutbede, ağustos ayının Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz gibi tarihi dönüm noktalarını içerdiğini ifade etti. Hutbesinde şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerinde bulundu ve Gazze’deki soykırıma uğrayanlar için de dualar etti. Hutbe sonrası cuma namazını kıldırdı.

HAZRETİ EBU EYYUB’UN MİRAJI

Erbaş, Caminin adını taşıyan Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari’nin, Hazreti Muhammed’i Medine’ye hicretinde 7 ay misafir ettiğini, bu durumun İstanbul’un manevi mimarı olduğuna işaret etti. Bununla birlikte insanların, dünyada bir imtihan için bulunduğunu unutmadan yaşamaları gerektiğinin altını çizdi. Çocukların da bu bilinçle yetiştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

İBADETLERİN ANLAMI VE GENÇLİK

Erbaş, ibadetlerin Allah’ın kullarına yük değil, bir lütuf olduğunu belirtti. Hutbesinin devamında gençlerin yetiştirilmesine dair konulara, camilerin rolüne, ahirete hazırlığın önemine, helal kazanç, kul hakkı, sabır, yardımlaşma ve güzel ahlak gibi konulara değindi. Aynı zamanda ağustos ayının tarihsel önemi ile birlikte, şehitlere ve gazilere duyduğu minneti dile getirdi.

AZİZ ŞEHİTLERİMİZE RAHMET

Erbaş, “Yüce dinimiz İslam’ın yolundan, aziz ecdadımız Malazgirt Zaferi’yle Anadolu’yu bize vatan kılmıştır. Büyük Taarruz ile Milli Mücadele de Anadolu’nun ilelebet bir Müslüman yurdu ve İslam diyarı olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu vesileyle mukaddes değerler uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize, Hakk’a yürüyen kahraman gazilerimize yüce Rabbimden rahmet diliyorum.” dedi. Ayrıca, Gazze’de ve Filistin’deki siyonist İsrail’in soykırımına maruz kalanlar için dua etti.