Diyanet Başkanı, Cinsiyetsizliğe Karşı Uyardı

DIYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ’IN KONUŞMASI

Gerçekleştirilen ‘7. Aile Forumu’nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İnsanlık, cinsiyeti toplumsal bir problem olarak gören ve cinslerden birini diğerine benzeterek ya da insan fıtratına tamamen savaş açarak cinsiyetsiz bir toplum oluşturma çabası içine giren sapkın bir anlayışla karşı karşıyadır” dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen bu forum, ‘Fıtratın Korunması ve Aile’ teması ile gerçekleştirildi. Konferans, üç oturumdan oluştu: ‘Tarihi ve Dini Boyutuyla Fıtrat’, ‘Cinsiyet Kimliği ve Fıtrat’ ve ‘Fıtri Gelişim Süreci ve Aile’. Etkinliğe Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve birçok uzman katıldı. Açılış, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösterimi ile başladı.

KÜLTÜREL EMPERYALİZMİN ETKİLERİ

Bireyin toplumla ilk temasının ailesi aracılığı ile başladığını kesin bir dille ifade eden Erbaş, “Uzun zamandır dünyayı etkisi altına alan siyasal, finansal ve kültürel emperyalizm, başta aile kurumu olmak üzere önüne çıkan tüm sabiteleri ve değerleri alt üst etmektedir. Özellikle son yüzyılda genetik alanda yaşanan ve varlığın tabiatını değiştirecek boyuta ulaşan gelişmeler, insanın varlığa ve hayata bakışını derinden etkilemektedir. Fıtratla barışık olmayan bu yaklaşım, başta insanın kendisi olmak üzere tabiatın doğal seyrini, bizzat insan tarafından müdahaleye açık hale getirmektedir. Bugün sosyokültürel bağlamda zuhur eden yeni davranış biçimleri, maalesef küresel ölçekte bir toplum mühendisliği çalışmasının sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘Fıtratın Korunması ve Aile’ teması üzerine konuşan Erbaş, “Gelinen noktada insanlık, cinsiyeti toplumsal bir problem olarak gören ve cinslerden birini diğerine benzeterek ya da insan fıtratına tamamen savaş açarak cinsiyetsiz bir toplum oluşturma çabası içine giren sapkın bir anlayışla karşı karşıyadır. Cinsiyetsizliği teşvik edici her faaliyeti destekleyerek gerçekte aileyi hedef alan bu anlayış, insanlığın istikbalini tehdit eder bir boyuta ulaşmıştır. Fıtratın tahrip edilmesi, hakikatin, hukukun ve ahlakın tahrip edilmesidir. Dolayısıyla fıtrata dair bu dejenerasyon karşısında sessiz ve duyarsız kalan toplumların felakete sürüklenmesi kaçınılmazdır. Bu sebeple bireysel ve toplumsal hayatın denge ve huzuruna kasteden teşebbüslerin farkında olmak, onlara karşı hakikati savunmak, fıtratı ve güzel ahlakı muhafaza etmek, herkes için en temel insani sorumluluktur. Bu anlamda yapılması gereken, müspet ve menfi hasletler denkleminde hangi taraf beslenirse onun galip geleceğinin bilinciyle hareket ederek, yaratılış gayesine uygun bir hayatı vahyin rehberliğinde tahkim etmektir” şeklinde konuştu.