Diyanet Başkanı Erbaş, Hacı Adaylarını Kabul Etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İspanya’dan yola çıkarak hac ibadetini yerine getirebilmek için yaklaşık 5,5 aydır at sırtında yolculuk yapan Abdallah Hernandez ve Abdelkader Harkassi’yi kabul etti. Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki geleneklerini canlandırmayı amaçlayan bu iki arkadaş, İspanya’nın güneyinden başlayan maceralarına devam ediyor. Hacı adayları, 8 bin kilometrelik bir rotada İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye’yi geçerek Suriye üzerinden Suudi Arabistan’a ulaşmayı planlıyor.

BAŞARILARIYLA ÖRNEK OLACAKLAR

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, hacı adaylarının gösterdiği başarıdan dolayı kendilerini tebrik etti. Erbaş, bu başarıların tüm Müslümanlara örnek teşkil etmesi gerektiğini dile getirdi.

ALLAH’A GÜVENİYORUZ

Abdellah Hernandez Mancha, “36 yıl önce Allah’a hac yolculuğuna çıkmak için bir söz verdim. Çıktığımız an paramız yoktu ve herkes bunun ‘imkansız’ olduğunu söylüyordu. ‘Bu yolculuk pahalı bir yolculuk’ diyorlardı. Abdelkader sürekli olarak bana ‘Gidelim, Allah’a güveniyoruz. İnşallah başaracağız’ diye destek oluyordu” şeklinde konuştu. Yolculuğun kalp ile yapıldığını belirten Mancha, “Bu Allah’a güvenerek yapılacak bir yolculuk” dedi. Ayrıca, 5 Haziran 2025’te Mekke’de olmayı hedeflediklerini de ekledi.

MÜTEVAZILIK VE MISAFİRPERVERLİK

Abdelkader Harkassi, Türkiye’de sıcak karşılandıklarını belirtti. “Bizi gören herkes çok sıcak karşıladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve yerel yönetimlerin karşılaması oldukça samimiydi. Gittiğimiz yerlerde hiç yalnız yemek yemedik. Sofralarını paylaşan insanlar oldu” dedi. Ayrıca jandarma, polis ve bazı şehirlerde valilerin kendilerine davet gönderdiğini de sözlerine ekledi.

Türkiye ile Avrupa ülkelerindeki misafirperverliği kıyaslayan Harkassi, “Müslüman olmayan ülkeler bizi at haralarının olduğu yerlerde kabul etti. Bizi davet eden insanlar oldu. İslam’ı kavrama şansımız oldu. İslam dünyasına kavuştuk. Müslüman toplumların birlikteliğini gördük” ifadelerini kullandı. Endülüs’e döndüğünde arkadaşlarına söyleyeceği mesajı ise “Hayatta hiçbir şey imkansız değil. Allah’a güvenirsek her şey mümkün” cümlesiyle belirtti.