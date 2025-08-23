Diyanet Başkanı Erbaş, Siyonistlere dikkat çekti

DIYANET İŞLERİ BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, soykırımcı siyonistlerin Müslümanlar için en büyük tehdit olduğuna dikkat çekti. Dünya Müslüman Alemler Birliği ve İslam Alimleri Vakfı’nın işbirliğiyle düzenlenen “İslami ve İnsani Sorumluluk: Gazze” temalı Müslüman Alimler Buluşması, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirildi. Bu toplantıda konuşan Ali Erbaş, “Bugün soykırımcı siyonistler Müslümanlar için en büyük tehdittir. İnsanlık için en büyük musibettir. Evrensel değerleri yok eden inatçı bir mikroptur” şeklinde ifade etti.

ÇOK SAYIDA ULUSLARARASI TEMSİLCİ KATILDI

Buluşmaya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yanı sıra, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, Türkiye Müslüman Alimler Vakfı Başkanı Nasrallah Hacımüftüoğlu, Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Kudüs Komitesi Başkanı Şeyh Mervan Ebu Ras ve birçok tanınmış İslam alimi katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve Gazze’deki soykırıma karşı dünya genelindeki tepkileri gösteren kısa bir film izlendi.

ISRAEL’İN ZULMÜNE KARŞI TEK SES OLUNMALI

Dünyanın pek çok yerinden gelen temsilciler, sırasıyla konuşarak İsrail’in Gazze’deki zulmüne karşı tepkilerini dile getirdi. Ali Erbaş, “İslam ümmetini ve tüm dünyayı zulme karşı seferber etmek için buradayız. Bu önemli buluşmaya vesile olan Dünya Müslüman Alimler Birliği ile İslam Alimleri Vakfı’na teşekkür ediyorum” dedi.

MÜSLÜMAN ÜLKELERİN BİRLİĞİNE ÇAĞRI

Erbaş, “İşgalci zalimler, Müslümanların dağınıklığından istifade ediyor. Parçalanmışlığından cesaret buluyor” diyerek Müslümanların bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. Müslüman ülkelerin gerekli tepkileri gösteremediğini belirten Erbaş, “Filistin’i işgalden kurtarmanın yolu; İslam ümmetinin somut ve kararlı adımlar atmasıdır” diye konuştu.

BARİŞ İÇİN MÜCADELEYE DEVAM

Ali Erbaş, bugün dünyadaki birçok sivil toplum kuruluşu, akademisyen ve sanatçının bu zulme karşı tepki gösterdiğini belirtti. “Filistin’e barış gelinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Filistin özgür oluncaya kadar hiçbir çalışma yeterli değildir” dedi. Ayrıca, “Caydırıcı ve gerçekçi olmayan her tepki, zalimlere yeni katliamlar için cesaret veriyor” şeklinde uyarıda bulundu.

ETKİNLİKLER VE SONUÇ BEYANNAMESİ

Sekiz gün sürecek bu buluşma kapsamında çalıştaylar, paneller ve basın toplantıları düzenlenecek. Bu etkinlikler, Gazze’ye yönelik insani yardımların güçlendirilmesi, ümmetin birliği ve uluslararası sorumlulukların hatırlatılması için planlandı. Program, 29 Ağustos Cuma günü Ayasofya Camii’nde kılınacak cuma namazının ardından açıklanacak sonuç beyannamesi ile sonlanacak. Bu bildiri, alınan kararların uluslararası kamuoyuna duyurulmasını sağlayacak.