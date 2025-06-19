Diyanet Başkanı Hafızlık Merasimi’ne Katıldı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI’NIN KATILIMIYLA HACIZLIK İCAZET MERASİMİ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Konya’da düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi’ne katıldı. Konya’daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde, 1.255 hafız için yapılan etkinlik, zengin bir katılımla gerçekleştirildi. Programa, Diyanet İşleri Başkanı’nın yanı sıra Konya Valisi İbrahim Akın, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge ve birçok diyanet görevlisi katılım gösterdi.

TEBRİKLER VE GURUR DOLU ANLAR

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Hafızlarımızı, annelerini, babalarını, hocalarını tebrik ediyorum” diyerek mutlu bir atmosferde olduklarını ifade etti. Erbaş, “Kur’an-ı Kerim’in öğrenildiği ve öğretildiği eğitimin sonunda yapılan merasim de en hayırlı merasimdir” şeklinde değerlendirme yaptı. Hafızların yıllar süren emeklerinin karşılığını aldıklarını belirten Erbaş, icazetnamenin, Osmanlı döneminden gelen uygulamadan uyarlayarak tasarlandığını dile getirdi.

KONYA VALİSİ’NDEN ANLAMLI MESAJLAR

Konya Valisi İbrahim Akın, sürecin sabır ve inançla yürütüldüğünü vurguladı. Tüm katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, bu uzun yolculuğun bir inanç eseri olduğunu kaydetti. Hafızlar, aileleri ve diğer davetlilerin bir araya geldiği bu önemli etkinlik, hem dini hem de sosyal bir anlam ifade etti.