Diyanet Başkanı’ndan açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kurumun temel amacının vatandaşların arasında bağ kurmak olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Başkanlığımızın hizmet götürme açısından insanımız arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak çimento olmaya çalışıyoruz, bütün vatandaşlarımız arasında” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda ‘2’nci Roman Çalıştayı’ düzenlendi. Açılış konuşmasını yapan Başkan Ali Erbaş, çalıştayın ilkini 25 Nisan 2019’da gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Erbaş, vatandaşa hizmet götürürken, her ferdin aynı iklimin desenleri olduğunu dikkate alarak hareket ettiklerini söyleyip, “Başkanlığımızın hizmet götürme açısından insanımız arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Sunduğumuz din hizmetinin temelinde, acısıyla neşesiyle mutluluğuyla tecrübe etmiş olduğumuz ortak kültürümüz ve aynı özden yaratıldığımız Anadolu’nun gönül diliyle birlikteliğimizi idame ettirmek yer almaktadır. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı olarak çimento olmaya çalışıyoruz, bütün vatandaşlarımız arasında. Biz biliyoruz ki inanç bakımından aynı Allah’a iman ediyoruz, aynı kitaba, aynı peygambere iman ediyoruz” diye konuştu.

İslam dininde ırkçılık bulunmadığını belirten Ali Erbaş, dil, renk, cinsiyet, ırk ayrımı olmadan herkesin eşit olduğunu vurguladı. Ayrım gözetmeksizin herkesi yakınlaştırma gayretlerinin olduğunu söyleyen Erbaş, “Bu toplantıda da ‘Ayrım yapmadan gençlerimize nasıl sahip çıkabiliriz, ailelerimize nasıl sahip çıkabiliriz’ bunu konuşacağız. Onları dağıtmak, gençlerimizi çeşitli kötülüklerin tuzaklarına düşürmek için kurulmuş bazı çeteler var. Onları bu çetelerin tuzaklarına düşürmemek için neler yapmalıyız, bunun derdini taşıyoruz” dedi.