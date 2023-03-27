Diyanet Başkanı’ndan fitre ve zekat açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, fitre ve zekat hakkında açıklama yaptı ve yardımların kalıcı konutlarla da yapılabileceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunun aldığı kararla zekat mükellefi Müslümanların yardımlarını kalıcı konutlar için verebileceklerini de belirtti.

Diyanet’ten yapılan açıklamaya göre, Başkan Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunun deprem gibi olağanüstü durumlarda ramazandan önce de fitrelerin verilebileceğine ilişkin karar aldığını hatırlattı. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Din İşleri Yüksek Kurulunun aldığı kararla zekat mükellefi Müslümanların zekatlarını kalıcı konutlar için verebileceklerini açıkladığı kaydedildi.

Depremde ihtiyaç olduğunu ve fitrelerin deprem mağduru vatandaşlar için verilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

“Müslümanlar zekatlarını genelde ramazandan ramazana verirler. Bunu bir teamül haline getirmişlerdir. Vatandaşlarımızdan ‘Acaba zekatlarımızı kalıcı konutların yapılabilmesi için verebilir miyiz?’ şeklinde sorular geldi. Normalde zekatı kişinin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir şekilde vermek gerekiyor ama şimdi bir zaruret durumu var. İnsanlar evlerini kaybetmiş, bu evlerinin bir an önce yapılması gerekiyor. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun aldığı kararla zekat mükellefi Müslümanlar zekatlarını kalıcı konutlar için verebilirler. Bu kalıcı konutları AFAD vasıtasıyla devletimiz yapıyor.”