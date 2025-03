Diyanet Bayram Namazı Saatlerini Açıkladı

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SORUSU VE ÖNEMİ

“Bayram namazı kaçta?” sorusu, her sene Ramazan Bayramı arifesinde birçok kişinin merak ettiği bir konu oluyor. Türkiye genelindeki Müslümanlar, bayram namazını zamanında kılabilmek adına yaşadıkları ildeki saat bilgilerini dikkatlice takip ediyor. Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanlığı da her yıl olduğu gibi bu yıl da il il bayram namazı saatleri listesini yayınlıyor. 30 Mart 2025 Pazar sabahı çerçevesinde gerçekleştirilecek bayram namazı, her ilde farklı saatlerde kılınacak. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere 81 il için detaylı bilgiler verildi.

Bu yıl “Bayram namazı kaçta kılınacak?” sorusunun yanıtı, ilinizin saatine göre değişiklik gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 2025 yılı Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 30 Mart Pazar günü bayram namazı saatleri, sabah namazından yaklaşık 50 dakika sonra başlayacak şekilde planlandı. Bu durum, her şehirde farklı bir saate denk geliyor. Örneğin, İstanbul’da bayram namazı saati 07:22 olarak belirlenmiş durumda. Ankara’da ise bu saat 07:07 olarak duyuruldu. İzmir’de ise bayram namazı saati 07:30 olarak açıklandı. Her ilin coğrafi konumuna ve güneşin doğuş saatine göre belirlenen bu namaz vakitleri, Diyanet’in resmi takviminde yer alıyor.

CEMAATLE KILINAN BAYRAM NAMAZI VE KÜLTÜREL ANLAM

Bayram sabahında camilerde cemaatle birlikte kılınan bu özel namaz, Müslümanlar için hem dini bir ibadet hem de toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle bayram namazı saatleri yalnızca bir dini gereklilik olmamakta, aynı zamanda önemli bir kültürel buluşma vakti olarak da değer görmektedir.