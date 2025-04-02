Diyanet, Çatalca Müftüsü İçin Soruşturma Başlattı

DİYANET’TEN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun sosyal medya paylaşımlarına dair ortaya atılan iddialar üzerine soruşturma başlattığını bildirdi.

ÜNLÜ SANATÇININ TRAJİK VEFATI

Geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdiği konser esnasında fenalaştı. Sahnede bayılan sanatçı, hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Ölümü, tüm Türkiye’de büyük bir üzüntü yarattı ve Konak, son yolculuğuna uğurlandı.

MEHMETALİOĞLU’NUN TEPKİ ÇEKTİREN PAYLAŞIMI

İstanbul Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Volkan Konak’ın vefatından sonra yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla tepkileri üzerine çekti. Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabından “Sahnede Gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet.” şeklinde bir ifade kullandı.

DİYANET HAREKETE GEÇTİ

Tepkilerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı duruma müdahale ederek harekete geçti. Diyanet, Mehmetalioğlu’nun sosyal medya paylaşımlarına yönelik iddialar üzerine soruşturma başlattı. Ayrıca, Müftü Mehmetalioğlu’nun geçmişteki skandal bir başka paylaşıma dair de yeni bilgiler gündeme geldi.