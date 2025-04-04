Diyanet’e Göre Cuma Namazı Kaç Rekat?

CUMA NAMAZI REKAT SAYISI VE ANLAMI

Diyanet’in açıkladığına göre, “Diyanet cuma namazı kaç rekat?” sorusu günümüzün en çok merak edilen konularından biridir. Cemaatle kılınan bu namazın rekatları, öncesinde ve sonrasında kılınan sünnetlerle birlikte değişiklik gösteriyor. Bu nedenle cuma namazının rekatları hakkında kesin bilgi arayanlar, Diyanet’in kaynaklı bilgileri incelemek istiyor. Bunun yanı sıra “Cuma namazı farz mı?” sorusu da oldukça sık sorulmakta.

CUMA NAMAZI KILINIRKEN YAPILAN UYGULAMALAR

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet, öğle namazının ilk sünnetine benzer şekilde kılınıyor. Sünnetin ardından imam-hatip minbere oturur ve müezzin, iç ezanını okur. Ezan sona erdikten sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okuyor. Hutbe sırasında cemaati dini konularda bilgilendirici ve yönlendirici bilgiler aktarır. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip, cemaatin önüne geçerek iki rekat Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzını kılmaya niyet ederek cemaat da “Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya” diyerek niyet ediyor.

Cuma namazında ilk rekatta Sübhaneke okunuyor, ardından Euzü Besmele çekiliyor. Tüm rekatlarda ise Fâtiha ve zamm-ı sure okunuyor. İlk oturuşta yalnızca Etteahiyyatü okunuyor. Son oturuşta ise Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik ve Rabbena duaları yapılıyor. Daha sonra, câmi içinde ikinci ezan okunuyor ve imam hutbe okumak için minbere çıkıyor. Hutbe esnasında cemaatin namaz kılması ve konuşması mekruh durumundadır. Hatip dua ederken cemaat sesli “âmin” demiyor, içlerinden sessiz olarak söyleniyor. Namaz esnasında yapılması haram olan tüm davranışlar, hutbe dinlerken de geçerlidir.

CUMA NAMAZININ FARZ REKAT SAYISI

Hutbe bittikten sonra müezzin kamet getiriyor ve cemaatle birlikte iki rekat Cuma namazının farzı kılınıyor. Bu namaz, sabah namazının farzı gibi kılınıyor. Niyet yönünde “Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya” deniliyor. Ardından dört rekat son sünneti kılmak için “Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya” deniliyor. Bu sünnet, ilk sünnet gibi kılınıyor. Böylece esasında Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte icra edilmiş oluyor. Cuma namazının farzı toplamda iki rekattır. Bunun dışında farzdan önce dört rekat ve farzdan sonra dört rekat olmak kaydıyla toplam sekiz rekat sünnet bulunmaktadır. İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet, bir selam ile dört ve bir selam ile iki rekat olmak üzere altı rekat olarak kabul edilmektedir.