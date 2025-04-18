Haberler

Diyanet Hutbesi Yalan Haberi Kınadı

DİYANET’İN HUTBESİNE DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 18 Nisan Cuma hutbesinde öne çıkan ifadeler dikkat çekiyor. Gerçek veya dijital platformlarda yalan haber yaymanın “toplumda huzur ve güven ortamının zedelenmesine” neden olduğunu vurgulayan Diyanet’in paylaşımı sonrası Rasim Ozan Kütahyalı konusu akıllara geldi.

RASİM OZAN KÜTAHYALI VE HUTBE İLİŞKİSİ

Bugünkü hutbede “Zira ister gerçek hayatta isterse dijital mecralarda yalan haberleri yaymak, doğruluğu teyit edilmeyen bilgileri paylaşmak; insanlar arasında fitne ve fesadın ortaya çıkmasına, toplumda huzur ve güven ortamının zedelenmesine sebep olmaktadır” denildi. Hutbenin ardından, ‘kayyum’ paylaşımı sebebiyle gözaltına alınıp sonrasında serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı gündem oldu. Gazeteci Kütahyalı, “CHP’ye kayyum atanacak” açıklaması sonrası toplumun tepkisini çekmişti. Hükümet ve muhalefetten gelen eleştiriler nedeniyle geri adım atan Kütahyalı, gözaltına alındı ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DİYANET’İN CUMA HUTBESİNİN DETAYLARI

Rasim Ozan Kütahyalı’ya dair gelişmeler gündemde etkisini sürdürüken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 18 Nisan Cuma hutbesindeki ifadelerin önemi dikkat çekti. Hutbede yer alan “Hucurât sûresinde verilen bir diğer mesaj ise, ‘Ey iman edenler! Size bir fâsık haber getirirse onun doğruluğunu araştırın…’ emridir. Ayet-i kerime bizleri; yalan haber ve yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olmaya çağırmaktadır. Zira ister gerçek hayatta isterse dijital mecralarda yalan haberleri yaymak, doğruluğu teyit edilmeyen bilgileri paylaşmak; insanlar arasında fitne ve fesadın ortaya çıkmasına, toplumda huzur ve güven ortamının zedelenmesine sebep olmaktadır” sözleri ön plana çıkıyor. Hutbede ayrıca, “Doğruluğundan emin olunmayan bir bilgiyi ve haberi paylaşmak, büyük bir günah, ağır bir vebaldir” uyarısı yapıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Samsunlu Şehit İlhan Hamlı Anıldı

Samsunlu Şehit Astsubay İlhan Hamlı ve diğer üç astsubay, Pamuk Geçidi'nde Türk milleti için verdikleri mücadele nedeniyle 33 yıl sonra dualarla yad edildi.
Haberler

Dizi, 1990’lar İstanbul’unu Yansıtıyor

Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un rol aldığı "Bir Zamanlar İstanbul" dizisi, bu akşam TRT 1'de premier yapacak. İlk bölümü merakla bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.