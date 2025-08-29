Diyanet’in Miras Hakkı Üzerine Hutbe

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Medeni Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz Kampanya Grubu, Diyanet’in miras hakkına dair hutbesi sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. İstanbul Adliyesi önünde gerçekleştirilen açıklamada grup, “Diyanet Anayasa’nın 10. ve 41. maddelerindeki eşitlik ilkesini ve Medeni Kanun’un kadın ve erkek mirasçılar için getirdiği eşit paylaşım hükümlerini yok saymakla kalmıyor, kocaya, babaya, erkek kardeşe gidin kadınların emeklerine el koyun, mallarını gasp edin, karşı geldiklerinde onlara şiddet uygulamaktan çekinmeyin çağrısı da yaparak suç işliyor” dedi.

DİYANET’İN HUTBESİNE TEPKİLER

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Ağustos tarihinde yayınladığı ve 90 bin camide okunan hutbede eşit miras hakkını ele aldı. Kız çocuklarının miras üzerinde hak talep etmesini erkeklerin hakkına göz koymak olarak niteleyen Diyanet’e karşı tepkiler devam ediyor. Çok sayıda kadın, Diyanet hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Medeni Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz Kampanya Grubu, konuyla ilgili Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde bir basın toplantısı düzenledi.

KADINLARIN HAKLARI İHLAL EDİLİYOR

Grup adına açıklama yapan İrem Gerkuş, “Ne diyordu bu hutbede? Kız çocuklarının miras üzerinde hak talep etmesini adeta erkeklerin hakkına göz konması olarak tanımlıyordu. Diyanet Anayasa’nın 10. ve 41. maddelerindeki eşitlik ilkesini ve Medeni Kanun’un kadın ve erkek mirasçılar için getirdiği eşit paylaşım hükümlerini yok saymakla kalmıyor, erkeklere gidin kadınların emeklerine el koyun, mallarını gasp edin, karşı geldiklerinde onlara şiddet uygulamaktan çekinmeyin çağrısı da yaparak suç işliyor. Bizler çoğunlukla evdeki erkeğe, çocuklara ya da diğer aile üyelerine bakmak zorunda kalıp ücreti bir işte çalışamazken, çalışsak da hane içerisinde ücretsiz bakım emeği vermeyi sürdürüyoruz. Diyanet’in bu hutbesi; o birikimlerin kadınların görünmeyen emekleri sayesinde oluştuğunu yok sayıyor.”

MÜCADELE DEVAM EDİYOR

İrem Gerkuş, açıklamasının devamında “Ne emeğimizin ne eşit miras hakkımızın gaspına izin veririz, ne de erkeklere tam itaat salık veren hutbelere sessiz kalırız. Diyanet’in Medeni Kanun ve Anayasa’yı ihlal etmesine, kadın düşmanlığını camilerde perçinlemesine karşı bugün sokaklardan sesleniyoruz. Kadın hareketinin mücadelesi sonucu yasalarla güvence altına alınan eşit miras hakkımızı tartıştırmayı aklınızdan bile geçirmeyin!” dedi.

Hutbelere karşı duracaklarını ifade eden Gerkuş, “Diyanet’in bu hutbesinin tesadüf olmadığını biliyoruz. İktidarın aile yılı kapsamında yapmaya çalıştığı eşitsizliklerin, köpürtülen kadın düşmanlığının bir parçası olduğuna dikkat çekiyoruz. Her fırsatta haklarımıza saldıran, nasıl giyineceğimize, kaç çocuk doğuracağımıza, kimi seveceğimize karışmaya kalkanlara karşı mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek.” şeklinde belirtti.

Grup, İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin dört bir tarafından da destek aldıklarını vurgulayarak “Elde ettiğimiz kazanımlardan, Anayasal ve yasal haklarımızdan, eşit, özgür ve şiddetten uzak yaşama ısrarımızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.