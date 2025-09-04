Diyanet İşleri Başkanı, Aile Tehditlerini Belirtti

GÜNÜMÜZDE AİLEYE YÖNELİK TEHDİTLERİN ANALİZİ

Konya’da gerçekleştirilen “Günümüzde Aileye Yönelik Tehditler ve Çözüm Önerileri” çalıştayı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla kapsamlı bir şekilde ele alındı. Çalıştayda konuşan Erbaş, “Çağımızda yaşanan hızlı değişim ve dönüşümler, aile kurumu üzerinde ciddi anlamda olumsuz etkiler bırakmaktadır.” dedi.

AİLENİN ÖNEMİ VE 2025 AİLE YILI

Programın açılışında Konya Valisi İbrahim Akın, “2025 yılı, Aile Yılı olarak köklerimizi yeniden hatırlama ve yarınlarımızı ihya etme vesilesiyle ilan edilmiştir. Bu anlamlı yılda, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın ve kıymetli misafirlerimizin teşrifiyle şehrimiz manevi bir baharı yaşamaktadır” ifadelerini kullandı. Akın, Türk-İslam medeniyetinde ailenin, bir yuvadan öte, esasen can bağının mektebi olduğuna vurgu yaptı.

SOSYAL MEDYANIN AİLE İLETİŞİMİNE ETKİLERİ

Erbaş, günümüzde aile kurumunu tehdit eden birçok sorunu sıraladı ve özellikle “Gelişen iletişim teknolojisiyle birlikte kendini iyiden iyiye hissettiren sanal sosyalleşme, insanların yalnızlaşmasına sebep olmaktadır” diye belirtti. Bilhassa sosyal medyanın bilinçsiz kullanımı, aile içindeki iletişimi ciddi şekilde zayıflatarak sevgi bağlarını zayıflatıyor. Bunun sonucunda, ailelerde mesafeli ilişkiler ve yüzeysel birliktelikler öne çıkıyor. Erbaş, sosyal medya aracılığıyla yürütülen projelerin ise aile yapısını zedelediğini ve kimlik krizlerine yol açtığını ifade etti.

MODERNİTENİN TEHDİDLERİ

Diyanet İşleri Başkanı, modernitenin gençlere dayattığı alternatif hayat tarzlarının aile değerlerini aşındırdığını da sözlerine ekledi. “Modernite, özellikle genç kuşaklara dayattığı alternatif ve aykırı hayat tarzlarıyla, ailenin ve aileyi koruyan değerlerin ciddi boyutlarda aşınmasına sebebiyet vermiştir.” şeklinde konuştu. Boşanma oranlarındaki artış ve evlenme oranlarındaki düşüşün toplumun geleceği için tehdit oluşturduğunu dikkat çekti.

AİLEYE YÖNELİK FAALİYETLER

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı koordinesinde, aileyi güçlendirecek 500’ü aşkın Aile ve Dini Rehberlik Merkezi bulunduğunu belirten Erbaş, “Bu merkezlerde aileyi güçlendirecek çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır.” ifadesini kullandı. Ayrıca, aileyi tehdit eden şiddet, ihmal, istismar ve bağımlılık gibi sorunlarla mücadele etmek amacıyla çeşitli eğitimler ve yayınlarla toplumun bilinçlendirilmesi çabası içinde olduklarını vurguladı.