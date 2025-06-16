Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bayramda Personelle Buluştu. TDV, İslam Alemi İçin Destek Oluyor. İyilik Haftası Öğrencilere Değer Aşılayacak. Bayram, Paylaşmanın ve Affetmenin Zamanıdır

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ’TAN BAYRAMLAŞMA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı’nın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında çalışan personelle bayramlaştı. Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesindeki 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen bayramlaşma programında konuşan Erbaş, bu yıl hac organizasyonunun büyük bir başarıyla sonuçlandığını söyledi. Hac organizasyonunda görev alan personelin özverili çabalarına dikkat çeken Erbaş, Mekke’de düzenlenen “Lebbeytüm Ödül Töreni”nde, Diyanet’in “En Başarılı Hac Organizasyonu” kategorisinde “elmas” seviyesinde birincilik ödülü kazandığını hatırlattı. Erbaş, “Mavi yelekliler artık çok meşhur oldu. Hacılarımızın, yaşadığı en küçük bir problemi bile, şöyle baktığı zaman bir mavi yelekli hocamızı görüp, ona danışarak rahatladığını gördük. Memnuniyet oranı çok yüksek.” dedi.

DİYANET VAKFI’NIN ROLÜ

Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) 50 yıllık deneyimi ile önemli bir misyon üstlendiğini dile getiren Erbaş, “TDV, sadece Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetlerine destek değil, bütün İslam aleminin faaliyetlerine destek olan bir vakıf haline geldi.” değerlendirmesinde bulundu. TDV’nin yalnızca kurban organizasyonlarıyla değil, yurt içi ve yurt dışındaki geniş hizmet ağıyla öne çıktığını belirten Erbaş, 81 il ve 922 ilçede şubesi olan başka bir vakıf bulunmadığını vurguladı.

İYİLİK HAFTASI’NIN ANLAMINI VURGULADI

Bu yıl ilki gerçekleştirilen İyilik Haftası’nın önemine değinen Erbaş, Cumhurbaşkanlığı kararıyla çıkarılan İyilik Haftası Kutlama Yönetmeliği ile mart ayında ülke genelinde kapsamlı etkinliklerin yapıldığını belirtti. Erbaş, “Öğrencilerimiz iyilik hikayeleri ve şiirleri yazsın. Peygamber Efendimizin iyilik konusundaki örneklerini anlatsın. Okullarda iyilik yarışmaları düzenlensin. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?” ifadelerini kullandı. Bayramların, kırgınlıkların sona erdiği, paylaşma ve affetmenin ön plana çıktığı dönemler olduğuna dikkat çeken Erbaş, “Bayram, Müslümanlık bilincimizin ve kardeşliğimizin daha da güçlenmesine vesile olur.” diye konuştu.

HAZIR BULUNAN PERSONELE TEŞEKKÜR ETTİ

Gerçekleştirilen hizmetlerin, milletin kardeşlik duygularını pekiştirdiğini ifade eden Erbaş, “Yapılan bu çalışmalar, milletimizin kardeşlik duygularını besliyor, pekiştiriyor. İyilik ehli mazlum coğrafyalara umut oluyor.” şeklinde konuştu. Türkiye gibi büyük bir devletin, mazlum coğrafyalarda umut ve inanç aşılamaya devam ettiğini belirten Erbaş, programda merkez teşkilatındaki tüm birim yöneticileri ve personelin hazır bulunduğunu, bayramlaşarak iyi dileklerini ilettiğini aktardı.