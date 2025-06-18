Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur’an’a İhtiyaç Vardı

KUR’AN’A OLAN İHTİYAÇ VURGUSU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bundan 14 asır önce insanlığın Kur’an’a ne kadar ihtiyacı var idiyse karanlıklardan, cehaletten aydınlığa, nura çıkmak için ne kadar ihtiyacı var idiyse bugün ondan daha fazla ihtiyacı var. O yüzden elimizde Kur’an, kalbimizde iman, insanları Kur’an’la Hakk’a davet etmek zorundayız. İyiliğe davet etmek zorundayız. Hayra çağırmak zorundayız. Kötülüklerden men etmek zorundayız. Bu vazifeyi Cenab-ı Hak bizlere verdi.” şeklinde konuştu. Diyanet İşleri Başkanı, Konya İl Müftülüğü tarafından düzenlenen bin 255 öğrencinin hafızlık belgesi aldığı Hafızlık İcazet Merasimi’nde yer aldı.

HAFIZLARA YÖNELİK TEŞVİK VE MÜJDE

Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde yapılan törende, Kur’an-ı Kerim okunduktan sonra Erbaş hafızlara hitap etti. Erbaş, “Hadisi şerifin başında peygamber efendimiz şöyle buyurdu. Kur’an-ı hıfz edip okuyan kişi, sürekli Allah’ın şerefli melekleriyle beraberdir. Şu müjdeye bakarmısınız? Kur’an-ı hıfz edip onu okuyan tabii ki okumak, öğrenmek ezberlemek. Kuran’ı yaşamaya giden bir yoldur. Nihai hedef, Kur’an’a göre tanzim edilmiş bir hayattır. Çünkü Kur’an bizim hayat rehberimizdir.” dedi. Hafızların ve onların yakınlarının Kur’an’ı hayatlarına rehber edinmeleri durumunda “rabbimizin huzuruna alnımız ak, yüzümüz pak olarak ulaşırız” ifadesini kullandı.

AMEL DEFTERİ VE MÜKAFAT VURGU

Erbaş, kendilerine “İkra kitabek” denileceğini hatırlatarak, “Nasıl ki Kur’an-ı Kerim bize kitap olarak tanıtılıyor. İşte bizim amel defterimizin adı da kitap. Cenab-ı Hak ona kitap ismini vermiş. Oku kitabını. Yani amel defterini oku. Hafızlık yapan, hafızlığa yıllarını veren kardeşlerimiz her anınız her gününüz amel defterinizde önüne çıkacak ve orada Cenab-ı Hakk’ın mükafatı ile mükafatlanacaksınız. Bu ne güzel bir müjde.” şeklinde konuşarak, hafızların çalışmaları için teşvik edici bir mesaj verdi.