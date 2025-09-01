Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi’yi Yıl Boyunca İhya Edecek. Etkinlikler, Sayın Cumhurbaşkanımızın Himayelerinde Gerçekleştirilecek

MEVLİD-İ NEBİ’Yİ 1 YIL OLARAK İHYA EDECEĞİZ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl Mevlid-i Nebi’yi 1 haftayla sınırlı tutmayacaklarını belirtti ve “Bu sene Mevlid-i Nebi’yi 1 hafta değil, 1 yıl olarak ihya edeceğiz. ‘Doğumunun 1500’üncü yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed’ temasıyla etkinliklerde ihya edeceğiz” dedi. Diyanet İşleri Başkanlığında, Mevlid-i Nebi Haftası Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Bu programa Erbaş ile birlikte birçok davetli katıldı. İlahilerin seslendirildiği etkinlik, Kuran’ı Kerim tilaveti ve özel hazırlanmış video gösterimi ile devam etti.

KAPSAMLI ETKİNLİKLER PLANLANIYOR

Erbaş, konuşmasında etkinliklerin kapsamını genişleterek şu ifadeleri kullandı: “Bir yıl boyunca, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde yurt içinde ve yurt dışında ulusal ve uluslararası çok çeşitli ve geniş katılımlı etkinlikler yapacağız. Amacımız, Peygamber Efendimizin rehberliğini yeniden hatırlamak ve onun getirilerini tüm insanlığa sunmaktır.” Bu amaç doğrultusunda planlanan tüm etkinliklerin, Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde, çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde gerçekleştirileceği vurgulandı.

ETKİNLİKLER HERKESİ KUŞATACAK

Ali Erbaş, toplumun her kesimini kapsayan programların gerçekleştirileceğini dile getirerek, “Eğitim seminerlerinden bilgi yarışmalarına, dini yayınlardan sanatsal sergilere kadar pek çok alanda yıl boyunca etkinlikler yapılacaktır. Siyer temalı yarışmalar, fotoğraf sergileri ve hadis dersleri gibi çeşitli aktiviteler olacak” şeklinde konuştu. Ayrıca, kimsesiz çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi ihtiyaç sahiplerine yönelik siyer eğitimleri de düzenleneceği ifade edildi.

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI AÇILIŞ PROGRAMI

Mevlid-i Nebi Haftası açılış programının 3 Eylül Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşeceği belirtildi. Mevlid-i Nebi yılı çerçevesinde ‘Peygamberimiz ve Aile Ahlakı’ konusunun önemli bir yere sahip olacağı ve Hz. Muhammed’in aile hayatının daha yakından tanınmasının hedeflendiği kaydedildi.

KUTLU DOĞUM HAFTASI TARİHİ DEĞİŞİKLİĞİ

Kutlu Doğum Haftası uygulaması, ilk yıllarda hicri takvime göre düzenlenmişti. 1989 yılında kutlanmaya başlanan hafta, sonrasında bazı tarih değişiklikleri ile devam etti. Ali Erbaş’ın 2017 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına atanmasının ardından, Kutlu Doğum Haftası’nın isminin Mevlid-i Nebi Haftası olarak değiştirildiği ve kutlamanın hicri takvime göre yeniden yapılacağı açıklaması yapıldı.