Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Okumak ve öğrenmek Kur’an’a giden yoldur.” dedi. Erbaş, “Kur’an hayat rehberimizdir.” vurguladı. “Hafızlar peygamberin varisleridir.” ifadesini kullandı. “İnsanları Kur’an’la Hakk’a davet etmeliyiz.” diye ekledi. “Sözümüzü tutmak için dua edelim.” şeklinde konuştu. “Kur’an’ı öğrenmek ve öğretmek önemlidir.” uyarısında bulundu

DIYANET İŞLERİ BAŞKANI’NDAN KUR’AN’A VURGU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Okumak, öğrenmek, ezberlemek Kur’an’ı yaşamaya giden bir yoldur. Nihai hedef, Kur’an’a göre tanzim edilmiş bir hayat” açıklamasında bulundu. Erbaş, Konya Müftülüğü tarafından düzenlenen 1255 hafız için icazet töreninde, “Sizin en hayırlınız Kur’an-ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir” ifadeleriyle merasimin önemine dikkat çekti. Ayrıca, “Merasiminiz mübarek olsun, hayırlı uğurlu olsun” diye ekledi.

KUR’AN’IN MUHAFAZI VE HAFIZLARIN ÖNEMİ

Erbaş, Kur’an-ı Kerim’in Allah tarafından korunması üzerine yaptığı konuşmada, ayette “Şüphesiz mutlaka Kur’an’ı biz indirdik ve onun muhafızı biziz” sözlerini hatırlattı. Bu bağlamda, Kur’an-ı Kerim’i hafızlar aracılığıyla muhafaza ettiğini vurguladı. Hafızların peygamber varisleri olduğunu ve Kur’an-ı Kerim’i büyük bir emekle hıfzettiklerini dile getiren Erbaş, “Kur’an bizim hayat rehberimizdir. Onu hayatımıza rehber edersek, Rabbimizin huzuruna alnımız ak, yüzümüz pak olarak ulaşırız” dedi.

İYİLİĞE DAVET GÖREVİ

Ayrıca, Kur’an-ı Kerim’in insanların karanlıklardan aydınlığa çıkmasına yardımcı olmak için gönderilmiş bir kitap olduğunun altını çizen Erbaş, “Bundan 14 asır önce insanlığın Kur’an’a ne kadar ihtiyacı var idiyse, bugün ondan daha fazla ihtiyacı var” ifadelerini kullandı. İnsanları Kur’an’la iyiliğe davet etmenin gerekliliğini belirten Erbaş, bu vazifenin Cenabıhak tarafından kendilerine verildiğini belirtti. “Bütün hafızlarımız, hocalarımız, peygamber varisleri olarak Kur’anla ve sünnetle insanları hayra çağıracağımıza söz veriyoruz” dedi.

ICAZET BELGESİ TÖRENİ VE KUR’AN-TİLAVETİ

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından icazet belgesi alacak hafızlar, tören sırasında çeşitli sureler okudu. Ali Erbaş’ın konuşmaları ve hafızların katılımı ile bu etkinlik, önemli bir manevi atmosferde gerçekleşti.