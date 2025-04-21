Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Taziye Mesajı Yayımladı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANINDAN TAZİYE MESAJI

Diyanet İşleri Başkanlığı, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunmaktayım” şeklinde bir ifade kullandı.

PAPA FRANCİSCUS’UN ZİYARETİ HATIRLANDI

Erbaş, mesajında Papa Franciscus’u geçtiğimiz yıl 13 Nisan 2024 tarihinde ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Gazze’de yaşanan soykırımın sonlandırılması konusunda tüm insanlığın harekete geçmesi için birlikte çağrıda bulunmuştuk” dedi. Papa’nın, “cami, kilise, çocuk, kadın, masum demeden Gazze’de gerçekleştirilen saldırılardan dolayı büyük acı duyduğunu” ifade ettiğini belirtti.

TÜM KATOLİK DÜNYASINA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Erbaş, özellikle Katolik vatandaşlar için taziye dileklerini ileterek, “Katolik vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Katolik dünyasına taziyelerimi sunuyor, başsağlığı diliyorum” şeklinde sözlerini sonlandırdı.