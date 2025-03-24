Diyanet İşleri Başkanı: Cami Sayımız 90 Bini Aştı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI’NDAN CAMİ AÇILIŞINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cami sayısının ülkemizde 90 bini aştığını belirtti. Nüfusa oranla cami sayısının en fazla olan İslam ülkelerden birinde bulunulduğunu ifade eden Erbaş, “İhtiyaç olan yerler var. İhtiyaç olan yerlerde camilerimizin olması gerekiyor” açıklamasında bulundu. Erbaş, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde hayırsever çift tarafından inşa edilen caminin açılışına katıldı.

CEMAATİ SELAMLADI VE AYETLERLE DESTEKLEDİ

Açılışta konuşan Erbaş, caminin cemaatiyle ilgili duygularını ifade etti. “Bu camimizin cemaati olan çok kıymetli kardeşlerim hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biraz önce Müjgan hanım ‘hayırda yarışıyoruz’ dedi. Hemen şu ayet aklıma geldi; ‘Hayırda yarışanlar var ya, Allah’a en yakın olan kullar onlardır.’ İşte ne mutlu size ki hayırda yarışanlar olarak bu güzel camiyi gelecek nesillerin, inşallah uzun asırlar boyunca burada nice insanlar rüku ederler, secde ederler…” ifadelerini kullandı. Erbaş, Peygamber Efendimizin hadislerine de yer vererek, camilerin önemi ve kalplerin camilere bağlı olması gerektiğini vurguladı.

CAMİLER ŞEHİRLERİN KALBİDİR

Ülkemizde cami sayısının artış gösterdiğini hatırlatan Erbaş, camileri şehirlerin kalbi olarak tanımladı. “Camiler şehirlerin süsü, kalbi. İşte burada Çerkezköy’de, bu mahallede de Serkan Müjgan Karagöz Camimiz bu mahallenin kalbi olacak inşallah. Cenab-ı Hak sayılarını artırsın, cemaatini bol eylesin.” sözlerini kullanan Erbaş, camilerin Müslüman kimliğinin bir sembolü olduğuna dikkat çekti. “Camilerimiz bizim tapu senedimiz, kimliğimiz, adeta alamet-i farikamız, şiarımız” diyerek bu hayırlı çalışmalara katkı verenlere teşekkür etti.