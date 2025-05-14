Diyanet İşleri Başkanı Eğitim Verdi

ALİ ERBAŞ’DAN DİN GÖREVLİLERİNE ANLAMLI MESAJ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, din görevlilerine hitap ederek, “Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğü’nde almış olduğunuz 8 aylık eğitimin ardından Anadolu’nun her yerine dağılacaksınız. En iyi imam olmak için yarışacağız” dedi. Bu açıklama, Ordu Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen bir programda yapıldı. Program, Ordu Valisi Muammer Erol’un katılımıyla ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

EĞİTİMİN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, din görevlilerinin eğitim sürecini ve ilerideki görevlerini vurguladı. Erbaş, “Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğünde almış olduğunuz 8 aylık eğitimin ardından Anadolu’nun her yerine dağılacaksınız. Aynı zamanda Avrupa ülkelerine, Orta Asya’ya, Avustralya’ya gidecek, oralarda da görevlerde bulunacaksınız. Hafızlık, ilmin temeli” dedi. Erbaş, geleceğin daha güzel olmasının kursiyerlerin çalışmasına bağlı olduğunu ifade etti.

DİYANET’İN GÖREV TANIMI

Diyanet İşleri Başkanı, Din hizmetinin önemine dikkat çekerek, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizim kanunumuzda görev tanımımız toplumu din konusunda aydınlatmaktır. İnanç, ibadet, ahlak, helaller, haramlar konularında doğru dini bilgiye dayanarak topluma anlatmak bizim vazifemizdir” şeklinde konuştu. Peygamber Efendimizin ve Ashab-ı Kiram’ın izinden gittiklerini belirterek, “En iyi insan olmak için yarışacağız” ifadesini kullandı. Programda ayrıca Dini İhtisas Merkezi Müdürü Şükrü Dinlek de bir konuşma gerçekleştirdi.