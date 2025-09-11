Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bişkek’te

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te resmi ziyareti kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Ülkeleri Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları 6’ncı Toplantısı’na katıldı. Başkan Erbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, “Çıkarılan fitneler, İslam coğrafyasını kuşatmış durumdadır” ifadesini kullandı.

TOPLANTIYA KATILIM VE AÇIKLAMALAR

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, resmi ziyareti sırasında Kırgızistan’da gerçekleştirilen toplantıda, İslamiyet’in ana kaynaklarının önemli bir kısmının Türkiye Cumhuriyetleri coğrafyasında yetişen alimler tarafından kaleme alındığını söyledi. İnsanlığın ciddi bir anlam ve değerler krizi yaşadığını belirten Erbaş, “Fitneler, İslam coğrafyasını kuşatmış durumdadır. Coğrafi parçalanmışlık, zihinsel dağınıklığı beraberinde getirmiştir” dedi. Bu dağınıklığın sonucunda İslam coğrafyasının gücünü ve ihtişamını kaybettiğini ifade eden Erbaş, emperyalist müdahale ve meydan okumalar karşısında kendini savunmada sıkıntı yaşandığını aktardı.

İHTİYAÇ DUYULAN BİRİLİK

Batıl ideolojilerle mücadele ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Erbaş, “Küresel sömürü düzenlerinin hegemonyasından kurtulabilmek için buna ihtiyacımız var” dedi. Filistin, Kudüs ve Gazze’nin özgürlüğü için bu birliğin sağlanması gerektiğini ifade eden Erbaş, Somali, Sudan, Libya, Arakan, Doğu Türkistan ve Yemen gibi kan ve gözyaşı dolu İslam beldelerinin kurtuluşunun, ümmet bilincinin yeniden tesis edilmesine bağlı olduğunu açıkladı. Bunun için birliğe, beraberliğe ve vahdete ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi. Program, toplantıda alınan kararların imza töreniyle sona erdi.

KATILIMCILAR

Toplantıya ev sahipliği yapan Kırgızistan Müslümanları Dini İdare Başkanı Abdulaziz Zakirov Nazibekoviç ve diğer katılımcılar arasında Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Şeyhülislam Allahşükür Paşazade, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nauryzbay Taganuly Otpenov, Özbekistan Müslümanları İdaresi Başkanı ve Başmüftü Nuriddin Haliknazarov, Türkmenistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Yalkap Hojagulyyev ile Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı da yer aldı.