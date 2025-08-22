Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cami’de Dua Etti

AYLIK DÖNÜM NOKTALARI VURGUSU

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Eyüpsultan Camisi’ndeki hutbesinde, ağustos ayının tarihimizde önemli dönüm noktaları olan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz gibi olayları içerdiğini belirtti. Erbaş, bu bağlamda şehitlere rahmet, gazilere ise şifa diledi. Ayrıca Gazze’de soykırıma uğrayanlar için dua etmeyi de ihmal etmedi. Hutbede verdiği mesajların ardından cuma namazını kıldırdı.

HAZRETİ EBU EYYUB EL-ENSARİ’NİN MİRASTI

Caminin adını taşıyan Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari’nin, Hazreti Muhammed’i Medine’ye hicretinde yedi ay boyunca misafir ettiğini hatırlatan Erbaş, bu durumu İstanbul’un manevi mimarlığını üstlenen bir olay olarak değerlendirdi. İnsanın dünyada bir imtihan sürecinde bulunduğunu unutmadan, ahireti de göz önünde bulundurarak yaşaması gerektiğini vurguladı. Erbaş, çocukların bu bilinçle yetiştirilmesi gerektiğini de dile getirdi.

İBADETLERİN ÖNEMİ VE AHLUKİ DEĞERLER

Erbaş, ibadetlerin Allah’ın kullarına yük değil, tam tersine bir lütuf olduğunu ifade etti. Hutbenin devamında gençlerin eğitimi, camilerin rolü, ahirete hazırlık, helal kazanç, kul hakkı, sabır, yardımlaşma ve güzel ahlak konularını ele aldı. Ağustos ayının Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz gibi önemli olaylar içerdiğini de unutmadı. Şehitlerimize rahmet, gazilere de şifa dileyen Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yüce dinimiz İslam’ın yolundan, aziz ecdadımız Malazgirt Zaferi’yle Anadolu’yu bize vatan kılmıştır. Büyük Taarruz ile Milli Mücadele ile de Anadolu’nun ilelebet bir Müslüman yurdu olduğunu, İslam diyarı olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir.” Erbaş, Gazze’de ve Filistin’de siyonist İsrail’in uyguladığı soykırıma uğrayanlar için de dua etti.