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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cidde’de Sempozyumda

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ CİDDE’DE SEMPOZYUMA KATILDI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’nın düzenlediği “Büyük Hac Sempozyumu”na katıldı. Erbaş, bu sempozyum sayesinde 2025 haccının daha nitelikli hale gelmesi için önemli kararların değerlendirildiğini belirtti. Ayrıca, Suudi Arabistan Hac Bakanlığı tarafından yapılan sempozyumda haccın kolaylaştırılması adına gerekli tedbirler hakkında ilim adamlarınca konuşmalar yapıldığını ifade etti.

Başkan Ali Erbaş, sempozyumun açılış konuşmasını yapan Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia’nın ardından, katılımcılarla fikir alışverişinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, “Suudi Arabistan devletinin yapmış olduğu çalışmalar, almış olduğu tedbirler, hem hacılarımızın tavafı kolay bir şekilde yapabilmeleri içindir” dedi. Hac süreçlerinde, Arafat, Müzdelife ve Mina’daki iyileştirmelerin hacının daha rahat bir şekilde yapılmasına katkı sağladığını kaydetti. Erbaş, bu yıl kaçak girişlerin engellenmesi konusunda gerçekleştirilen çalışmalar için Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’na teşekkür etti.

Sempozyum kapsamında Başkan Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia ile bir araya geldi. Görüşmede, misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti. Çok sayıda Müslüman ülkeden katılımcıların yer aldığı bu etkinlikte, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ve Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da yer aldı.

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