Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hac Sempozyumu’na Katıldı

DIYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ SEMPOZYUMDA KATILDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Cidde’de düzenlenen “Büyük Hac Sempozyumu”na katıldı. Başkanlık açıklamasına göre, sempozyumun ardından değerlendirmelerde bulunan Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca gerçekleştirilen etkinliğin 2025 haccının daha nitelikli geçebilmesi açısından önemli konular içerdiğine dikkat çekti. Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia’nın açılış konuşmasının ardından, ilim adamlarının haccın kolaylaştırılması ile ilgili olarak, 2 milyon civarındaki hacının daha nitelikli, konforlu ve kolay bir hac yapabilmeleri için gerekli tedbirler hakkında konuşma yaptıklarını belirtti. İlk oturumda kendilerinin de görüşlerini paylaştığını ifade etti.

TECRÜBE PAYLAŞIMININ ÖNEMİ

Bu tür fikir alışverişlerinin, ülkeler arasındaki tecrübe paylaşımında önemli olduğunu vurgulayan Erbaş, “Suudi Arabistan devletinin yapmış olduğu çalışmalar, almış olduğu tedbirler, hem hacılarımızın tavafı kolay bir şekilde yapabilmeleri için, hem Arafat çalışmaları, Müzdelife’de ve Mina’da yaptıkları çalışmalar, hacılarımızın daha kolay haccı yapmalarını sağlayacak önemli tedbirlerdir. Bunu önemsiyoruz ve Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığına teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

BAKANLA GÖRÜŞME VE KATILIMCILAR

Sempozyum kapsamında Başkan Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ve diğer katılımcılarla bir araya geldi. İlgili görüşmede, Bakan Tevfik er-Rabia’ya misafirperverlikleri için teşekkür etti. Müslüman ülkelerden katılımcıların yer aldığı sempozyumda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ve Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz da bulunuyordu.