Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya’da

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, HAFIZLIK İCAZET MERASİMİ’NDE KONUŞTU

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Konya’da düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi’ne katıldı. Konya’ya gelen Erbaş, Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde 1.255 hafız için gerçekleştirilen merasimde konuşma yaptı.

EN MUTLU MERASİM OLDUĞUNU VURGULADI

Konuşmasında hafızları, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Kur’an-ı Kerim’in öğrenildiği ve öğretildiği eğitimin sonunda yapılan merasim de en hayırlı merasimdir. Bundan da daha hayırlısı yoktur. Sizleri tebrik ediyorum. Hafızlarımızı, annelerini, babalarını, hocalarını tebrik ediyorum. Ne büyük bir işi başardınız. Kiminiz 1 yıl, kiminiz 2 yıl çalıştınız. Ama istikrarlı bir şekilde çalışmanızın karşılığını bugün İcazet Merasimiyle alıyorsunuz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, icazetnameyle ilgili detaylar veren Erbaş, “İcazetnameyi benim de altında imzamın olduğu belgenin sağ tarafında besmelenin altında bir ayet, sol tarafında hadisi şerif yazılı şekilde, Osmanlı döneminden gelen icazetnameyi uyarlayarak yaptık” dedi.

KONYA VALİSİ DE KATILDI

Programa, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yanı sıra Konya Valisi İbrahim Akın, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, ilçe müftüleri, diyanet görevlileri, kurum müdürleri, hafızlar, aileleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Akın, sabırla yürütülmüş uzun bir yolculuğun, inançla örülmüş bir olaya tanıklık ettiklerini ifade etti.