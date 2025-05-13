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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu’yu ziyaret etti

DIYANET İŞLERİ BAŞKANI ORDU VALİSİ’NE ZİYARET GERÇEKLEŞTİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu Valisi Muammer Erol’u ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Ordu’da katılacağı bazı programlar çerçevesinde Valilik ziyareti yaptı. Vali Erol tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Erbaş, daha sonra Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı.

VALİYE TEŞEKKÜR ETTİ

Ordu’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, Diyanet hizmetlerine gösterdikleri destek için Vali Erol’a teşekkür etti. Ziyaret esnasında Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı ve Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek de yer aldı.

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