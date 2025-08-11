Diyanet İşleri Başkanı Eren Bülbül’ü Anıyor

ALI ERBAŞ’TAN ŞEHİTLERE ANMA PAYLAŞIMI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Şehadetinin 8’inci yılında Trabzon Maçka’da hain terör saldırısında şehit düşen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’i rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı. Erbaş, sosyal medya üzerinden şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla bir paylaşım gerçekleştirdi.

Eren Bülbül VE FERHAT GEDİK’İ RAHMETLE ANDI

Erbaş, “Şehadetinin 8. yılında Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’i rahmetle anıyorum” şeklinde belirtti. Paylaşımında, şehitlerin hatırasını yaşatmayı amaçlayan sözler sarf etti. “Yüce Rabbim, vatan, millet ve mukaddesat uğruna fedayı can eden tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet, makamları ali olsun” şeklindeki ifadeleriyle, tüm şehitleri anma görevine vurgu yaptı.