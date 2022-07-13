Diyanet İşleri Başkanı: İmam yakışmayan ifadeler kullandı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, doktor ve sağlık çalışanlarını cuma hutbesinde hedef gösteren imam hakkında konuştu.

Uğradıkları şiddeti protesto etmek için eylem yapan doktor ve sağlık çalışanlarını cuma hutbesinde hedef gösteren imam açığa alındı. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gereğinin yapıldığını, bir imama bu ifadelerin yakışmadığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma hutbesinde sağlık çalışanlarını hedef gösteren imam hakkında ilk kez konuştu.

Konya Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya’nın başka bir hastanenin güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay tarafından öldürülmesinden sonra sağlık çalışanları eylem kararı aldı.

2 gün süren iş bırakma eylemiyle ilgili Konya Kayalar Camii İmamı Ahmet Gür’ün sözleri büyük tepki çekti.

Cuma hutbesinde doktorları hedef alan imam Ahmet Gür, eylemin “daha fazla doktorun öldürülmesine” neden olacağını savunarak ”Sen hastaneden boş dönsen, o doktoru öldürmez misin, dövmez misin, sövmez misin?” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Konya Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: İMAM YAKIŞMAYAN İFADELERDE BULUNDU

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, konuyla ilgili ilk kez Sözcü gazetesine konuştu. Erbaş, Doktor Ekrem Karakaya’nın cinayete kurban gitmesine çok üzüldüğünü söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, imamın yakışmayan ifadelerde bulunduğunu, gereği neyse yapılacağını belirtti.

Müfettiş incelemesinin ardından imamla ilgili karar verildi. İmam Ahmet Gür açığa alınarak görevden uzaklaştırıldı.