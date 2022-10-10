Diyanet İşleri Başkanı: Kölelik tam olarak kalkmış değil

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, emperyalist devletlerin günümüzde hala kölelik sistemini sürdürdüğüne dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Mevlid-i Nebi Avrupa Açılış Programı’na katıldı. Erbaş, burada yaptığı konuşmada, “Kölelik çok da kalkmış değil. Yeryüzünde bir kısım insanlar efendi, bir kısım insanlar köle olarak yaşamıyor mu? Bugün emperyalistler, sömürgeciler yüzünden her dört saniyede bir insan açlıktan ölmüyor mu?” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa’da temaslarına devam ediyor. Erbaş, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Mevlid-i Nebi Avrupa Açılış Programı’na katıldı.

“Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa Efendimizin dünyaya teşrif ettiği dönemde dünyada öyle bir cehalet vardı ki insanlar yeryüzünü karanlıklardan aydınlığa çıkaracak olan kişiyi bekliyordu. Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de; ‘Ey Peygamber! Kitabı sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye gönderdik.’ buyurarak, Peygamberimizi böyle tanıtıyor ve vazifesini böyle hatırlatıyordu” ifadelerini kullanan Erbaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kölelik çok da kalkmış değil”

“İnsanların o dönemde aydınlanmaya, Kur’an-ı Kerim’e ihtiyacı vardı. Cehaletin dibine kadar batmışlardı. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor, pazarlarda insanlar birbirlerini satıyordu. Fakirler zenginlerin kölesi olmuştu. Bugün de insanlar emperyalizm adı altında köle edilmiyor mu? Kölelik çok da kalkmış değil. Yeryüzünde bir kısım insanlar efendi, bir kısım insanlar köle olarak yaşamıyor mu? Bugün emperyalistler, sömürgeciler yüzünden her dört saniyede bir insan açlıktan ölmüyor mu?

İslam, barış, mutluluk demektir. Peygamber Efendimiz bütün dünyaya barışı, mutluluğu, iyiliği yaymak için mücadele etti. Müslümanların en önemli özelliklerinden birisi de konuştuğu zaman doğru söyler, söz verdiği zaman sözünde durur ve kendisine emanet edilene ihanet etmez. Münafıklığın alametleri de tam tersidir. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete riayet etmez. Allah Resulü Efendimiz, Müslümanın özelliklerine uyduğu müddetçe insanların farklı inançlardan, farklı ırklardan olsalar da farklı dilleri konuşsalar da bir arada çok rahat bir şekilde, barış içerisinde yaşayabileceklerinin örneklerini gösterdi.”

“Yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar çalışacağız”

Yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Erbaş, “Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de; ‘Allah ölümü de hayatı da bakalım hanginiz daha güzel işler yapıyorsunuz diye sizi imtihan etmek için yarattı’ buyurmaktadır. Bu dünyada imtihan olmak için varız. Bunun için bizim en büyük örneğimiz Peygamber Efendimizdir. Resulullah Efendimiz en iyi baba, en iyi lider, en iyi öğretmen, en iyi aile reisidir. Hangi alanda olursa olsun Rabbimizin tanıtmış olduğundan biz bunu anlıyoruz” dedi.