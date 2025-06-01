Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan’da Hac Sempozyumu’na Katıldı

DIYANET İŞLERİ BAŞKANI SEMPOZYUMDA YER ALDI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’nın Cidde’de düzenlediği “Büyük Hac Sempozyumu”na katıldı. Erbaş, bu sempozyumun 2025 haccı için daha kaliteli kararların alınmasına yönelik önemli bir platform olduğunu belirtti. Konuşmasında, Suudi Arabistan Hac Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia’nın açılış yapmasının ardından, ilim adamlarının haccın kolaylaştırılması üzerine gerçekleştirdikleri sunumlar için de önemli bilgilerin paylaşıldığını ifade etti. Bu oturumda, aynı zamanda bazı görüşlerini de aktardığını söyledi.

FİKRİ ALIŞVERİŞİ ÖNEMLİ

Başkan Erbaş, ülkeler arasındaki deneyim paylaşımının önemine dikkat çekti. “Suudi Arabistan devletinin yapmış olduğu çalışmalar, almış olduğu tedbirler, hem hacılarımızın tavafı kolay bir şekilde yapabilmeleri içindir,” dedi. Hac sırasında Arafat, Müzdelife ve Mina’da yapılan çalışmaların hac görevini daha rahat gerçekleştirmelerine katkı sağlayacak önemli tedbirler olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca, bu yıl kaçak girişlerin engellenmesi konusundaki çabalarından dolayı Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’na teşekkür etti.

GÖRÜŞMELERDE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Sempozyum çerçevesinde, Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia ile bir araya geldi. Görüşmelerinde, Dr. er-Rabia’ya misafirperverlikleri için teşekkürlerini sundu. Çok sayıda Müslüman ülkeden katılımcının yer aldığı sempozyumda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ve Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz’un da hazır bulunduğu kaydedildi.