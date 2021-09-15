Diyanet İşleri Başkanı’ndan açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kendisine yönelik özellikle muhalefet tarafından yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Anayasa’da belirtilen ‘toplumu din konusunda aydınlatma’ görevi gereği Başkanlığımız, İslam’ın ilkelerini, Kur’an’ın mesajını ve Resulü Ekrem’in sünnetini en doğru yöntem ve biçimde insanımıza ulaştırmaya çalışmaktadır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık tarafından Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Camii Konferans Salonu’nda düzenlenen, ‘Hayat Rehberi Kur’an-Konulu Tefsir’ adlı eserin tanıtım programına katıldı. Erbaş, Kur’an-ı Kerim’in evrensel ve bütün insanlığa hitap ettiğini belirterek, “Kur’an-ı Kerim’in kıyamete kadar varlığını devam ettirecek olması aynı zamanda onu anlama çabasının da her daim dinamik kalmasını gerektirmektedir. Her okuduğumuzda sanki yeni inmiş hissi uyandırması da bunun en büyük göstergesidir. Bu yüzden müminler onun evrensel mesajını en ideal ve en doğru şekilde anlaşılmasını bir iman ve kulluk sorumluluğu olarak telakki etmişler ve sürekli, ‘daha ne gibi hikmetler bulabiliriz’ diye anlama çabası içerisine girmişlerdir. Bu sorumluluğun bilinciyle Asrı Saadet’ten bu yana Müslümanlar Kur’an’ın mana derinliklerini keşfetmeye ve onu doğru bir şekilde anlamaya çalışmışlardır. Bu anlama çalışması, kıyamete kadar da devam edecektir. Bu Kur’an’ın mucizesidir. Çünkü kıyamete kadar gelen tüm insanlara hitap eden bir kitaptır” dedi.