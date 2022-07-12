Diyanet İşleri Başkanı’ndan açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayramların önemine değindi ve bunun Müslümanların arasındaki bağı güçlendirdiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın daveti üzerine “İslam Ülkeleri Hac Organizasyon Başkanları Bayramlaşma Buluşması” 40’a yakın ülke temsilcisinin katılımıyla Mekke’de yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın daveti üzerine “İslam Ülkeleri Hac Organizasyon Başkanları Bayramlaşma Buluşması” Mekke’de yapıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür ederek, “Yüce Allah haclarımızı makbul ve mebrur eylesin” niyazında bulundu.

Hac ibadetinin, İslam düşüncesinin ve Müslüman hayatının temel ilkelerini bünyesinde toplayan büyük bir ibadet olduğunu belirten Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

“Hac ibadeti, ulusal ve uluslararası etkileriyle kardeşlik ve birliktelik ruhunu dinamik biçimde yaşatan bir ibadettir. Müslümanların bilgi alışverişinde bulundukları dünya çapında bir kongre özelliğine sahiptir. Hac ibadeti sayesinde Müslümanlar arasında, ortak bir zeminde ve evrensel düzeyde bir bütünleşme ve kaynaşma gerçekleşir. Bu kaynaşmayla İslam mensuplarının bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunarak, sorunlarını birlikte çözmeye çalışmaları, aralarındaki imani bağın kuvvetini ortaya koyması bakımından da oldukça önemlidir. Bütün bu evrensel yönleriyle hac, ümmet bilincinin, kardeşlik ruhunun yeryüzüne ilanıdır.”

“KARDEŞLİĞİMİZE ZARAR VERECEK HİÇBİR ŞEYE FIRSAT VERMEMELİYİZ”

Başkan Erbaş, Müslümanlar arasındaki kardeşlik bağına zarar verecek hiçbir şeye fırsat vermemeleri gerektiğine vurgu yaparak, “Coğrafyamızda özellikle ırk, mezhep, meşrep ve ideoloji üzerinden fitne ve tefrika çıkartılarak bu kardeşliğin zayıflatılmasına müsaade edemeyiz. Aynı inancın mensupları olarak omuz omuza saf tutan, aynı kıbleye yönelen, yan yana kıyama duran, aynı duygularla başını secdeye koyan insanların birbirlerine karşı fitne ve tefrikanın unsuru olmalarını nasıl düşünebiliriz? Sizler de takdir edersiniz ki, İslam coğrafyası dünyanın en nezih coğrafyası olabilir. İslam ümmeti, dünyanın imreneceği bir bağlılığı ortaya koyabilir. Bütün sorunlarının üstesinden gelebilir. Bu da ancak bizlerin gayretleriyle gerçekleşecektir” diye konuştu.

“HAC, VAHDET AHLAKINA ÇAĞIRIYOR”

Haccın, kardeşlik bilincine, karşılıklı samimiyet ve güven bilincine davet ettiğinin altını çizen Başkan Erbaş, “Hac, Allah’a kullukta buluşulacak tevhit inancına ve İslam kardeşliğinde buluşulacak vahdet ahlakına çağırmaktadır. Müslümanlar için daha huzurlu bir hayat ve daha güvenli bir gelecek ancak bu iki ilkeyi, tevhit ve vahdet bilincini hakkıyla hayata hakim kılmakla mümkün olabilecektir” ifadelerini kullandı.