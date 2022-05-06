Diyanet İşleri Başkanı’ndan FETÖ açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlerle bir arada çalışamayacaklarını söyledi.

‘Türk Halkları Müftüleri Birliği Toplantısı’nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “FETÖ ile beraber hareket eden hiçbir kişi ve kurumla beraber çalışmamız mümkün değildir. Bu Türkiye’nin kırmızı çizgisidir. Bu yapıya müsamaha göstermek bilgisizlikten kaynaklanıyorsa gaflet, bilinçli yapılıyorsa ihanettir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığının ev sahipliğinde Türkistan şehrinde düzenlenen ‘Türk Halkları Müftüleri Birliği Toplantısı’nda konuştu.

Sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ve Türk halkının selamını ileterek başlayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Erbaş, toplantıya ev sahipliği yapan Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nauryzbay Taganuly Otpenov’a teşekkür ederek, “Bizler aynı mazinin mensupları ve aynı istikbalin yolcularıyız. Aynı geçmişe ve kültürel mirasa sahibiz” dedi.

“GİTTİKLERİ COĞRAFYLARI İSLAM’IN BARIŞ, MERHAMET, ADALET VE GÜZEL AHLAK İLKELERİYLE MAMUR ETTİLER”

Müslümanların risaletin başlamasının ardından bir asır içinde İslam’ın rahmet mesajını, Afrika’dan Orta Asya’ya dünyanın pek çok yerine taşıdıklarını ifade eden Başkan Erbaş, “Gittikleri coğrafyaları İslam’ın barış, merhamet, adalet ve güzel ahlak ilkeleriyle mamur ettiler. Devletler, medeniyetler kurdular. Endülüs’ten Maveraünnehr’e, farklı inanç, ırk ve kültür mensuplarıyla bir arada yaşamanın en güzel örneklerini gösterdiler. En güçlü oldukları dönemlerde dahi camilerinin yanına diğer inanç mensuplarının ibadethanelerini de yaptılar. 7. yüzyıldan 17. Yüzyıla kadar ilmin bütün dallarında insanlığa öncülük ve rehberlik ettiler. Dünyanın hemen her yerine ilim-irfan, bilgi-hikmet taşıdılar” diye konuştu.