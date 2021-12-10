Diyanet İşleri Başkanı’ndan sosyal medya uyarısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya konusunda yaptığı açıklamasında insanların sanal alemde kendilerini kaybettiğini belirtti.

Ailenin önemine vurgu yapan Erbaş, “Dünyanın diğer ucundaki insanlarla çevrim içi iletişim kurarken aynı evi paylaşan aile bireyleriyle ve komşularla hasbihal etmek unutuldu. Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de Peygamberimize hitaben şöyle buyurmaktadır; ‘Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi’. O halde, ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Peygamberimizin ahlakını örnek alalım. Şefkati ve merhameti, fedakarlığı ve kanaatkarlığı, tatlı sözü ve güler yüzü şiar edinelim. Ailemizden başlayarak akrabalarımızla, komşularımızla ve bütün insanlarla iyi ilişkiler kuralım. Huzuru ve mutluluğu; bireysellik ve bencillikte değil, Rabbimizin rızasında ve kardeşlerimizin duasında arayalım. Hutbemi Allah Resulü’nün (s.a.s) mümini tarif ettiği şu hadis-i şerifiyle bitiriyorum: Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur” ifadelerini kullandı.