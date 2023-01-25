Diyanet İşleri Başkanı’ndan taziye mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Beyoğlu’nda Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nde hayatını kaybedenler hakkında mesaj yayınladı.

Beyoğlu’nda Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin lojman kısmında çıkan yangın nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmişti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, lojmanında çıkan yangında vefat eden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı taziye mesajında, “İstanbul Karaköy’de Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin lojmanında çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar, kilise cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan Surp Pirgiç Ermeni Katolik Kilisesinin lojman kısmında yanın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle kilisenin lojman kısmında yangın çıkmıştı. Alev alev yanan lojmana çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası söndürülmüştü. Soğutma ve arama çalışması yapan itfaiye ekipleri 4’üncü saatin sonunda bir kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası sabah saatlerine doğru bir kadının daha cansız bedenine ulaştı.