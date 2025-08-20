Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 Hac Kayıtları Uyarısı Yaptı

HAC KAYDI YENİLEME SÜRECİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, geçmiş yıllarda hac kaydı olanların 2026 yılı hac kurasına katılabilmeleri için kayıt yenileme ve güncelleme işlemlerini tamamlamaları gerektiğini duyurdu. Bircan, gerçekleştirdiği açıklamada gelecek yıl yapılacak hac ibadeti başvurularının 5 Eylül’de sona ereceğini ifade etti. Ayrıca, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nun hac ve umre ibadeti ile ilgili yeni kararlar aldığını hatırlatarak, “Bu çerçevede, inşallah 2026 yılı için ilk defa başvurmak isteyen vatandaşlarımızın ön kayıtlarını alacağız.” diye belirtti.

YENİ KAYIT YENİLEME UYARISI

Remzi Bircan, 2026 yılı hac kurası için hacı adaylarına uyarılarda bulundu. “Bu sene de geçen sene olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından otomatik yenileme yapılmayacak. Vatandaşlarımızın bu hususa özellikle dikkat etmelerini istirham ediyoruz.” diyen Bircan, önceki yıllarda hac kaydı bulunan vatandaşların haklarını koruyabilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için, kayıtlarını yenilemelerinin önemine vurgu yaptı. “Daha önceden kayıtlı vatandaşlarımızın 2026 haccı için 5 Eylül’e kadar, e-Devlet üzerinden veya il ve ilçe müftülüklerimiz vasıtasıyla kayıtlarını yenilemeleri son derece önemlidir. Çünkü burada bir hak kaybı olursa, Allah korusun vatandaşlarımız 2026 haccına gidemeyebilirler.” şeklinde konuştu.

HAC KONTENJANINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Bircan, her yıl ülkenin güncel nüfus sayısını Suudi Arabistan makamlarına ilettiklerini ifade ederek, “İnşallah ümidimiz hac kotamızın biraz daha artması yönünde.” dedi. 2025 haccında, dünya ülkeleri arasında hacı memnuniyeti, hizmet çeşitliliği, disiplin ve hacıların eğitimi konularında birinci olduklarını belirten Bircan, 2026 haccında da vatandaşlara en kaliteli hizmeti sunmak için ekipleriyle birlikte gece gündüz çalışacaklarını açıkladı. “Hacı adaylarının konaklama tercihlerine dikkat etmesi gerekiyor.” diyerek konaklama seçeneklerine de değindi.

KONAKLAMA PREFERANSINA DİKKAT

Normal konaklama ve yakın mesafe olarak iki tür konaklama tercihine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Bircan, “Yakın mesafeden kastımız, Mekke-i Mükerreme’de Kabe’ye yakın otellerdeki konaklama türleridir. Normal konaklama ise, otellerden Kabe-i Muazzama’ya otobüslerle ring yapılan bir sistemdir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, vatandaşların telefon numaralarını güncellemeleri gerektiğini vurgulayarak, hac kuralarının çekiminden sonra SMS ile hac kura sonucunun gönderileceğini belirtti. “Onun için vatandaşlarımız bu telefon numaralarını ve kendilerine ait bütün bilgileri, e-Devlet’teki bütün bilgilerini doldurmaları son derece önemlidir. Yoksa, bu kayıt yenileme yapılmazsa 2026 haccına vatandaşlarımız maalesef katılamayacaklar.” diyerek hac niyeti olan vatandaşları bu konulara dikkat etmeleri konusunda uyardı.