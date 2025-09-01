DİYANET İşleri Başkanlığı Eğitim Programı Düzenledi

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM AÇILIŞ PROGRAMINI DÜZENLEDİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımı ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Akademi Merkezleri Eğitim Öğretim Açılış Programı’nı gerçekleştirdi. Programa, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde din görevlileri, kursiyerler ve davetlilerin yanı sıra Erbaş da katıldı. Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik, ‘Diyanet Akademi Marşı’nın dinlenmesi ve açılış konuşmaları ile devam etti.

EĞİTİM GÖREVLİLERİ VE KURSİYER SAYISI

Dini Yüksek İhtisas Merkezlerine yeni başlayan hocaların olduğunu vurgulayan Erbaş, “Yüce Rabbimiz, başladığımız eğitim sürecini hayırlı, verimli, bereketli kılsın, en güzel şekilde tamamlamayı hepimize nasip eylesin. İnsan sahip olduğu akıl ve irade sayesinde bilme, öğrenme ve muhakeme etme potansiyeli bulunan bir varlıktır. Bu ayrıcalık, ona iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, faydalıyı zararlıdan ayırma imkanı vermekte ve varlık aleminde onu sorumlu kılmaktadır. Eğitim görevlilerimiz 400 civarında, şu anda 36 merkezimizde bizi takip ediyor. 6 bin hem kursiyerimiz hem eğitim görevlilerimiz hem de din görevlisi adaylarımız ki bunların 4 bini din görevlisi adayı. Değerli eğitim görevlilerimiz, sizler çağları aşan medeniyetimizin, insanlığın umudu olan değerlerini bugünümüze ve yarınlarımızla buluşturmanın mücadelesini veriyorsunuz” diye konuştu.

Erbaş, eğitim görevlilerine seslenerek, “Kıymetli eğitim görevlilerimiz. Sizin mesleğinizin odağında insan var. Hocalarımız, muallimlerimiz, insan yetiştirmek sarraf hassasiyeti gerektirir. O kadar hassas davranmak lazım. Muhatabınız toplumun manevi hayatına rehberlik edecek kimseler ve verdiğiniz eğitim de din eğitimi olunca sorumluluğunuz daha da artmaktadır.” ifadelerini kullandı.