Diyanet İşleri Başkanlığı Etkinliği Gerçekleşti

ULUSLARARASI KUR’AN ZİYAFETİ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Siirt’te, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın koordinasyonu ve İl Müftülüğü’nün ev sahipliğinde “Uluslararası Kur’an Ziyafeti” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Siirt Üniversitesi Merkez Konferans Salonu’nda düzenlendi ve Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasının dünya birincisi unvanına sahip Ahmet Kuzu ile Fas’tan tanınan Kur’an okuyucusu Abdelbasset Ouarach’ın verdiği Kur’an tilavetleri ile katılımcılara duygu dolu anlar sundu. Program, hafızlara takdim edilen hediyeler ve yapılan dualarla son buldu.

KUR’AN’I GÜZEL OKUMANIN MANEVİ HUZURU

Katılımcılar, dünyaca ünlü kıraat ehli hafızların sesinden Kur’an-ı Kerim dinlemenin manevi huzurunu yaşarken, etkinlikte tüm İslam alemi için barış, kardeşlik ve huzur dilekleri iletildi. Programa Vali Kemal Kızılkaya, Jandarma İl Komutanı Uğur Özmen, Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal ve birçok vatandaş katıldı.