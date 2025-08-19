Diyanet İşleri Başkanlığı Gazze İçin Çalışıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze’ye yönelik yardım faaliyetlerinin büyük bir hızla sürdüğünü ve camilerden toplanan yardımları Gazze’ye ulaştırma çabası içinde olduklarını dile getirdi. Erbaş, başkanlıktaki 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla gerçekleştirilen “3 ciltlik Darüsselam Kudüs Eseri ve 26 bölümlük Kudüs Biyografisi Belgeseli” tanıtım programında bir konuşma yaptı. Kudüs’ün peygamberler şehri olduğunu vurgulayan Erbaş, Kur’an-ı Kerim’de adı geçen pek çok peygamberin kendilerine Kudüs’ü hatırlattığını belirtti. Ayrıca, 1948’den bu yana Kudüs’teki huzurun bozulduğunu ve burayı görmezden gelmenin mümkün olmadığını ifade etti.

KUDÜS BİYOGRAFİSİ VE YARDIM FAALİYETLERİ

Erbaş, Kudüs Biyografisi’nin başkanlığın Kudüs üzerindeki çalışmalarının somut bir göstergesi olduğunu söyledi. 2018 yılında İstanbul’da düzenledikleri büyük uluslararası Kudüs sempozyumuna 100’ün üzerinde akademisyenin katıldığını aktardı. Cuma hutbelerinde Kudüs, Filistin ve Gazze konularını ele aldıklarını belirten Erbaş, “90 bini aşkın camimizde sabah ve yatsı namazlarında Kur’an ve dua programları icra ediyoruz. Farklı dillerde yazılı ve görsel yayınlarla dünya kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıyoruz” dedi. Ayrıca, İslam dünyasındaki dini liderlerle yüz yüze ve çevrimiçi toplantılar düzenlediklerini vurguladı. 7 Ekim sonrası dönemde yaklaşık 100 ülke ile farklı zamanlarda toplantılar gerçekleştirildiğini, çalışmaların takip edilmesi ve organize edilmesi için bir komisyon oluşturduklarını da sözlerine ekledi.

Gazze’ye yardımları daha güçlü ve organize hale getirmek amacıyla bir heyet oluşturduklarını ve “Maddi ve insani yardım faaliyetlerimiz büyük bir hızla devam ediyor” açıklamasında bulundu. Erbaş, tüm camilerden yardımlar topladıklarını, Gazze’ye yardım ulaştırmaya gayret gösterdiklerini belirtti. Türkiye Diyanet Vakfı’nın ekiplerinin sahada çalıştığını söyleyerek, işgalcileri destekleyen firmalara yönelik boykot kararı aldıklarını ve halkı boykota davet ettiklerini hatırlattı. Bu kararın ciddi bir destek bulduğunu ifade eden Erbaş, Kudüs’ü sürekli gündemde tutmak için Umre Hizmetleri ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığını kurduklarını belirtti. “İnşallah problemler azalır ve Kudüs’e milletimizin ziyaretleri devam eder” ifadesini kullandı.

Tanıtım programında Diyanet İşleri Başkanlığının Kudüs çalışmaları ve Kudüs Biyografisi Belgeseli ile ilgili bir video gösterimi yapıldı. Programa, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım gibi isimler katıldı.