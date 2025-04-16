Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Toplantısı Yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Hac organizasyonu için Aydın’dan Hacca gidecek hacı adaylarını “Bilgilendirme ve Tanışma Toplantısı” çerçevesinde bir araya getirdi. Program, İl Müftülüğü’nün konferans salonunda Kur’an-ı Kerim’in tilaveti ile başladı. Açılış konuşmasını Hac ve Umre Şube Müdürü Ali Akkoyun yaptı.

HAC İBADETLERİNE HAZIRLIK

İl Müftüsü Hasan Güneş, burada yaptığı konuşmada, “Yıllarca süren heyecanlı bekleyişin ardından hac ibadetlerinizi yerine getirmek üzere kutsal topraklara doğru yola çıkmaya hazırlanıyorsunuz. Her yıl büyük bir umutla beklediğiniz kutlu davete bu sene erişmiş olmanın mutluluğunu bizler de sizlerle birlikte yaşıyoruz” sözlerini dile getirdi. Hac ibadetinin manevi derinliğine dikkat çeken Güneş, “Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, dilleri ve ırkları farklı olan Müslümanlarla aynı amaç doğrultusunda bir araya geleceksiniz. Hac, insanın kendi dünyasına, mahşere, ebedi aleme, tarihe ve kardeşlerine olan bir yolculuktur” ifadelerini kullandı. Güneş, hacının insana takva temeli üzerinde bir eşitlik anlayışını kazandırdığını vurguladı.

HACDA DUA VE TEVAZUU

Güneş, “Giyeceğiniz beyaz ihramlarla ölümü hatırlayacak, ölmeden önce tövbe etme fırsatını yakalayacaksınız. Arafat sonrası Müzdelife ve devamında mahşerin provasını yaşayacaksınız. Kabe-i Muazzama’da Filistinli kardeşlerimiz ve bütün insanlık için dua edelim. Rabbim sizi ve bütün hacılarımızı salimen gidip ganimeten dönmeyi nasip eylesin” şeklinde sözlerini tamamladı. Tüm bu duygu dolu anların ardından tanışma programı, Kafile Başkanı Karacasu İlçe Müftüsü Yunus Edoğan ve diğer yetkililerin konuşmalarıyla sona erdi.