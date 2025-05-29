Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Değişiklikler Yapıldı

DIYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

TBMM’de onaylanan yeni kanun teklifiyle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevleri ve organizasyon yapısında kayda değer değişiklikler yapıldı. 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yapılan değişiklikler ile birlikte Din İşleri Yüksek Kurulu, resmi kurumlar tarafından talep edilen dini yayınları inceleyecek ve bu konuda mütalaa verecek. Ayrıca, Kur’an-ı Kerim meallerinin incelenmesi de Diyanet Başkanlığı ve diğer kamu kurumları ile özel kişi ve kuruluşların talepleri üzerine gerçekleştirilecek.

MUSHAFLARIN BASIM VE YAYIM KRİTERLERİ

Değişiklikler kapsamında, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu’nun yapı ve görevlerinde düzenlemeye gidiliyor. Bu kurulu, bir başkan ve 12 üyeden oluşacak. Bu kurulun onayı ve mührü olmayan Mushafların ve diğer Kur’an-ı Kerim çeşitlerinin basımı ve yayımı gerçekleştirilemeyecek. Aynı zamanda, Mushaf ve diğer Kur’an-ı Kerim çeşitlerinin basım ve yayım kriterleri yönetmelik ile belirlenecek. Böylece, dini yayınların standartları belirleniyor.

DİN HİZMETLERİNDE YENİ UYGULAMALAR

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri, ceza infaz kurumları ve sağlık kuruluşları gibi yerlerde manevi danışmanlık ve din hizmeti sunacak. Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü ise toplumu din konusunda bilgilendirmek amacıyla basılı, sesli ve görüntülü eserler üretecek, Türk İslam sanatlarını tanıtacak projeler geliştirecek. Bu eserler, incelendikten sonra yayımlanacak ve gerektiğinde ücretsiz yayın dağıtımında bulunulacak.

PERSONEL ATAMALARI İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın atamaları ile ilgili hükümlerde de değişiklik yapılarak, Başkanlık müşaviri, müftüsü ve vaizi unvanındaki personelin, başkanın uygun göreceği merkez veya taşra teşkilatına ait birimlerde çalıştırılması sağlanacak. Bu değişiklikler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın daha etkili bir hizmet sunmasını amaçlıyor.