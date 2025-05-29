Diyanet İşleri Kanunu Teklifi Onaylandı

TBMM GENEL KURULUNDA KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığıyla ilgili düzenlemelerin bulunduğu “210 Sıra Sayılı Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni kabul etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanan Genel Kurul, kanun teklifi üzerindeki görüşmelerin ardından teklifin kabulüne karar verdi. Yeni düzenleme ile Din İşleri Yüksek Kurulu, resmen incelenmesi talep edilen dini yayınları inceleyecek ve mütalaalar verecek. Kurul, namaz vakitleri ile dini gün ve geceleri tespit edip ilan edecek, bunun için gerekli çalışmaları yürütecek.

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULUNUN YETKİLERİBELİRLENİYOR

Din İşleri Yüksek Kurulu, Kur’an-ı Kerim meali veya tercümesine yönelik yapılan yayınları, Başkanlık ve diğer kamu kurumları ile özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine inceleyecek veya incelettirecek. İnceleme sonucunda İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı bulunan yayınların basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılmış olanların toplatılıp imha edilmesine karar verilecek. İnternet ortamında yapılan yayınlar için de benzer işlemler yapılarak, yayınların içeriğinin çıkarılması veya erişimin engellenmesi istenebilecek. Bu kararların tebliğinden itibaren iki hafta içinde yetkili yargı mercisine itiraz edilebilecek ve verilen kararlar kesin olacak.

DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ ARTIRILIYOR

Yeni düzenlemelerle birlikte Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri, ceza infaz kurumları gibi çeşitli yerlerde manevi danışmanlık ve din hizmeti sunacak. Ayrıca, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplumun din konusunda aydınlatılması için yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya vasıtasıyla çalışmalar yapacak. Desteğe muhtaç bireylere yönelik manevi danışmanlık hizmetleri sunacak olan Genel Müdürlüğün, kurban ibadetinin düzenli yapılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alması bekleniyor.

DENETİM MEKANİZMASI GÜÇLENDİRİLİYOR

Hac ve umre hizmetlerinde de yeni düzenlemelere gidiliyor. Hac ve umre seyahatleri ile ilgili tüm işlemlerin, her yıl hac mevsimi sonunda Başkanlık, Sayıştay ve gerekiyorsa Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilecek denetim elemanları tarafından denetleneceği bildirildi. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun görevleri arasından çıkarılmasıyla, ilgili gelirlerle ilgili düzenlemeler de kaldırılacak.

TENMAK YENİ VERGİ MUAFİYETİNE SAHİP OLACAK

Yeni düzenlemelerle Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) için vergi ve harç muafiyeti sağlanıyor. TENMAK, elde ettiği gelirler dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme sayılmayacak. Ayrıca, kuruma yapılan bağışların gelir veya kurumlar vergisi matrahında indirim olarak beyan edilebileceği belirtildi.

KULTUR VARLIKLARININ KORUNMASI İÇİN YENİ DÜZENLEME

Cumhurbaşkanlığı ile TBMM’nin bağlı olduğu kültür ve tabiat varlıklarının korunması amacıyla yeni bir düzenleme yapıldı. Bu korunmanın sağlanmasında, Kültür ve Turizm Bakanlığının iş birliği yapılması da öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığına bağlı çeşitli binaların gelirleri, belirli bir kamu bankasında oluşturulacak bir hesapta toplanacak. Bu hesapta toplanan tutarın kullanılmasıyla ilgili şartlı bağışlarla nemalandırılacağı ifade ediliyor.

MAPEG İÇİN ÖZEL DÜZENLEMELER

MAPEG’in yapılan faaliyetleri için gerekli olan motorlu ve motorsuz araçlar, vergi ve harçlardan muaf tutulacak. Ayrıca, görevleri nedeniyle hakkında ceza davası açılmış olan kişilerin masrafları da belirli koşullar altında karşılanabilecek.