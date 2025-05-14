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Diyanet İzcilik Kampı Başarıyla Tamamlandı

DİYANET İZCİLİK KAMPINDAN HABERLER

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı 15 Temmuz Şehitleri Kuran Kursunda yer alan 40 hafız ile 1 haftalık Diyanet İzcilik Kampının gerçekleştirildiği bildirildi. Kamp, Oduncuoğlu Camii İmam Hatibi ve Diyanet Genç Ofis Manevi Danışmanı Oymakbaşı Cuma Ali Tosun’un liderliğinde Kiçir Köyünde düzenlendi. Burada hafızlar için izcilik faaliyetleri, eğlenceli oyunlar, değerler eğitimi, cemaatle namaz, hafızlık dersleri, okçuluk ve doğa yürüyüşü aktiviteleri yapıldı.

İzci Lideri Cuma Ali Tosun, Simav’da her yaştan gence ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, “Şu an ilçemizde 40 tanesi hafız olmak üzere 150 diyanet izcimiz ile faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu kamp Türkiye’de ilk olan hafızlarımıza özel bir kamp gerçekleştirdik. Lider arkadaşım Bahattin hocam, Kuran kursu hocalarımız ve diğer görevlilerimiz sayesinde hafızlarımız izcilik faaliyetleri yanı sıra günlük ezber ve derslerine de devam ettiler. Çok verimli ve başarılı bir kamp oldu. Hafızlarımızın motivasyonu açısından bu tür kampları yılda birkaç kez düzenlemek çok faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.

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